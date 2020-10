Reportáž z Floridy, kde na volby dohlíží bůh. Prezident Trump je zázrak, modlíme se za něj, říkají evangelikálové

Rozhlížím se po těch bourácích a přemýšlím, zda by prošly uchem jehly, když mě rozvážným krokem míjí dáma středních let, která v jednu chvíli roztáhne před sebou šátek. Do té doby ho měla v kabelce, teď s ním hrdě kráčí s rukama roztaženýma směrem ke kostelu Segadores de Vida ve městě Southwest Ranches na jižní Floridě.

Je na něm nápis „Ježíš je můj spasitel, Trump je můj prezident“. Slova Ježíš a Trump jsou graficky postavena naroveň a napsána stejně velkými písmeny, stejně jako spasitel a prezident. Mají pro ni stejný význam?

„