Čekali jsme, až jsme se dočkali. Vláda sice měla další krok k totálnímu lockdownu oznámit ve středu brzy dopoledne, ale nakonec obyvatelstvu opět vyšla vstříc a poskytla mu ještě několik dalších hodin na spekulace, co se vlastně bude dít a zda to má kabinet dobře promyšlené. Což stejně jako v případě bezmála půlnoční tiskovky před týdnem přispělo k celkovému uklidnění situace. Děkujeme.

Notes: Odvolávám, co jsem odvolal, a zavádím, co jsem vyloučil

Ze středečních událostí, zjištění a komentářů vybíral Libor Stejskal

A teď co nás čeká v příštích dnech (i když třeba předposlední nařízení platila sotva týden, než je teď střídají nařízení nová). Kam si už nezajdete (tedy pokud nemáte výjimku), kam ještě ano (ale jen výjimečně), podrobně shrnuli kolegové Hana Mazancová a Jan Tvrdoň.

Pokání? Premiér Babiš se tentokrát zapřel a z jeho úst jsme poprvé slyšeli slova omluvy. Sice to nepřehnal, ale aspoň něco.

Co tak dramatického se stalo za den. Komentátor Jan Moláček se pozastavuje nad tím, co se asi od pondělka, kdy podle ministra Havlíčka nebyl lockdown na pořadu dne, tak dramatického změnilo, že většina uchlácholených živnostníků musí zavřít krám.

Vánoce v karanténě. Co živnostníkům taková situace působí, zjišťoval Michal Tomeš. Pro většinu z nich se blíží sezona, která jindy dokáže zapravit ztráty z předchozích období. Obávají se ale, že svůj byznys už do Vánoc nebudou moci rozjet. A to by bylo pro mnohé likvidační.

A co na to vláda?

Lepší něco než nic. Jan Wirnitzer se zeptal expertů na komunikaci, zda se způsob, jakým ministr zdravotnictví Roman Prymula komunikuje s veřejností prostřednictvím videí zveřejňovaných na Twitteru, nemíjí účinkem. Jejich odpověď by se stručně dala shrnout do nepříliš optimistické věty: Lepší něco než nic.

Když politici vylezou na podium… Lékařka urgentní medicíny Jana Šeblová se na sociálních sítí netají svými názory na vládu i popírače roušek. Pěkně vcelku a přehledně jim je vzkázala v rozhovoru s Renatou Kalenskou.

Jde to i bez lockdownu. Albína Mrázová, naše spolupracovnice z Dánska, popsala, jak v této zemi celkem úspěšně zvládají covid-19 i bez lockdownu.

Ale nejen ze zpráv o koronaviru živ je člověk.

Kreml úročí! Slovenský kolega z partnerského Denníku N Mirek Tóda píše o skupině ruských hackerů, jejichž identitu odhalilo americké ministerstvo spravedlnosti. Tahle partička, působící v rámci ruské rozvědky GRU, má na kontě dost nebezpečné věci. Například se jí podařilo odstavit v zimě od elektřiny tisíce Ukrajinců, na čas vyřadit z provozu jednu z největších lodních společností Maersk a jejich cílem se v roce 2017 stala i prezidentská kampaň Emmanuela Macrona. Člověku běhá mráz po zádech z toho, co všechno tihle hackeři dokážou na příkaz Kremlu zařídit.

Manuál na vodu. Víte, kdo má svým způsobem v rukou to, zda bude v budoucnu v Česku sucho, či se do půdy vrátí vláha? Jedná se o zhruba dva miliony lidí, a co by měli a mohli udělat, zjišťovala Eliška Černá.

Hrozba z kosmu. A nakonec, Petr Koubský vysvětluje, jak důležité je přivézt kousek horniny z 320 milionů kilometrů vzdálené planetky, k čemuž první úspěšný krok ve středu zřejmě udělala robotická paže kosmické lodi OSIRIS-REx. Ten vesmírný „balvan“ se totiž tváří, jako by se s námi někdy v budoucnu chtěl srazit.

Co si přečtete v zítřejším tištěném vydání

Dobrovolníci se do nemocnic nehrnou

Jacindománie trvá, realita teprve udeří

Důvěra vládě a testování. Dánsko zvládá druhou vlnu

Lékařka Šeblová: Popírači roušek by si měli udělat komunitku a tam si žít

Cesta na nebezpečnou planetku a zase zpět

Neumíte český pravopis? Přesto jste člověk

Playlist pro světové krize

Co dál stojí za povšimnutí

Papež František podpořil registrovaná partnerství stejnopohlavních párů. „Homosexuálové mají právo být členy rodiny,“ řekl v novém dokumentu Francesco, který má tento týden premiéru v Itálii. Zprávu přinesla Catholic News Agency.

Peking pohrozil Švédsku kvůli vyloučení Huawei a ZTE z budování tamních 5G sítí. Osvojte si objektivní pohled a zvažte své špatné rozhodnutí, ať dopad nepocítí švédské firmy v Číně, vzkázal podle agentury Reuters do Stockholmu.

Pět předních světových lidskoprávních organizací se obrátilo na americké úřady i místní samosprávy, aby s blížícími se volbami zrevidovaly svůj přístup k nasazování armády a policie proti demonstrantům. Vyzývají je k respektování jejich práva na svobodu shromažďování.

Rozhovor pro deník Washington Post a zemětřesení zažila ve stejné chvíli premiérka Islandu Katrín Jakobsdóttir. Ani živel o síle 5,5 stupně ji nevyvedl z míry a živý vstup mohl pokračovat. Zemětřesení se obešlo bez zraněných, informovala BBC.

A v Británii začínají bít na poplach drůbežáři: letošní Vánoce jsou prý v ohrožení, chybět při nich tentokrát může tradiční pokrm – krocan. Vyzývají vládu, aby udělila výjimku z karantény pro tisíc pracovníků ze zemí EU. Bez nich se vánoční krocani na slavnostně vyzdobené tabule nedostanou, tlumočí jejich obavy BBC.