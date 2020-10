Vláda po sedmi měsících kvůli koronaviru znovu rozhodla o uzavření maloobchodních provozů s výjimkou prodejen potravin a drogerie. Opatření má trvat dva týdny do začátku listopadu. Podnikatelé se ale obávají, že potrvají déle. To mnozí nemusí přežít.

„Je to likvidační krok.“ Podnikatelé musí opět zavírat, obávají se o klíčové Vánoce

„Je to pro náš obor likvidační krok,“ komentuje nová vládní opatření Zdeněk Chumchal provozující oblíbené knihkupectví Tycho přímo v historickém centru Olomouce. Už od jara na trhu vnímá, že se knihkupci dostali do problémů. Především pak ti, kteří z velké části neprodávají přes internet a spoléhají na osobní prodej.

„Pokud by opatření trvala delší dobu, byla by to pro nás už úplná katastrofa,“ dodává Chumchal, který poukazuje především na