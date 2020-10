Neumíte pravopis? Přesto jste člověk. O jazykových chybách a lidskosti

Glosa: Jeden ne nesympatický člověk nedávno na svém twitterovém účtu zveřejnil printscreen jakéhosi inzerátu na prodej auta obsahující nadmíru jevů, které by se ve školské praxi šmahem označily za pravopisné chyby. K výstřižku byl připojen komentář: „Za co, ty vole, za co… Nejenže to má řidičák, ale i volební právo.“ Sledující reagovali souhlasně, připojili pár posměšných komentářů a pár komentářů v duchu „kam ten svět a české školství spějí“.