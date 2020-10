Nesouhlas náš mozek děsí stejně jako rozzuřený medvěd. Proč si už neumíme naslouchat

Stále více lidí má pocit, že je vůbec nikdo neposlouchá, ve světě roste epidemie osamělosti. Společnost klade důraz na budování značky, sebeprezentace je důležitější než schopnost vést smysluplnou konverzaci, říká autorka knihy o naslouchání Kate Murphyová. Co to ale vlastně znamená „skutečně poslouchat“? Je to dovednost, kterou si dokáže osvojit kdokoliv? A měli bychom poslouchat opravdu každého?