Kosmická sonda se dotkla povrchu planetky Bennu. Jestli se vše povedlo, za dva roky dopraví vzorky na Zemi

Dotyk, který se chystal čtyři roky, trval deset sekund. Robotická paže kosmické lodi OSIRIS-REx sáhla na povrch planetky Bennu a – jak se zatím zdá, úspěšně, zcela jisté to ale ještě není – odebrala vzorek horniny. Jde o první misi tohoto druhu v historii vesmírných letů.

Odběr proběhl ve středu 21. října krátce po půlnoci našeho času. Pokud se všechno potvrdí, což je otázka jednoho až dvou dnů, pak budeme vědět, jak velký vzorek si OSIRIS-REx odváží: očekávané minimum je 60 gramů, maximum až dva kilogramy. Sonda rovněž odešle fotografie z průběhu operace.

Pak teprve může tým z NASA, Arizonské univerzity a firmy Lockheed Martin otevřít první krabici šampaňského. Na druhou dojde, pokud se nic nepokazí, koncem září 2023, kdy má schránka se vzorky přistát poblíž Salt Lake City. Kámen z hlubin prostoru a času dorazí na Zemi.

Nebezpečný soused jménem Bennu

Bennu je miniaturní planetka, anebo obrovský balvan, vyberte si: tvarem připomíná krychli, kterou se někdo pokusil zhruba opracovat na kouli, ale nechal toho příliš brzy. Nedokončená koule má průměr asi půl kilometru, váží 73 milionů tun a není tak docela vyloučeno, že by se s námi někdy mohla chtít srazit. Což je jeden z důvodů, proč byla cílem této mise.

Dráha planetky Bennu se totiž kříží s oběžnou drahou Země, takže čistě teoreticky je možné, že by se obě tělesa ocitla ve stejnou dobu na stejném místě, což by byl malér; srážka by představovala katastrofu globálního významu. Bennu je z tohoto hlediska druhým nejnebezpečnějším