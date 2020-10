Notes: Příběhy z fronty na urnu, komunisté na koni a Prymulův tendle problém

Opatření proti koronaviru nijak zvlášť počty nakažených ani reprodukční číslo nesnížila, oznámil plukovník Prymula a naznačil, že opatření se mohou ještě zpřísnit. „Je logické, že budeme muset vládě zřejmě představit přísnější opatření,“ uvedl ministr, který se už ráno chytal za hlavu se slovy: A přesně todle je ten problém. A mimořádný brífink bude už zítra ráno.

Ruský energetický gigant Rosatom by se rád účastnil tendru na dostavbu Dukovan a nechce nic ponechat náhodě. Chystá se proto přesunout jednu ze svých dceřiných společností do střední Evropy… aby byl blíž. Potíže by ale ruské společnosti mohl dělat předseda dozorčí rady a blízký spolupracovník Putina, který je nově na sankčním seznamu EU kvůli otravě Navalného. Více v článku tandemu Prchal–Zelenka.

Jihokorejští rappeři kouřili marihuanu a se zlou se potázali. Policie je zadržela, jeden z nich teď dokonce stojí před soudem, dalšího televize vymaže ze svého vysílání. Rappeři teď svých činů hluboce litují, zpytují svědomí a sypou si popel na hlavu. Druh popela nespecifikovali.

Na Floridě se včera poprvé otevřely volební místnosti, kde voliči rozhodují, kdo vyjde vítězně z prezidentského klání. A voliče (ani naši reportérku) neodradily několikahodinové fronty nebo silný déšť. „Nikdo nás nebude brát vážně, pokud si Trumpa zvolíme znovu. Evropané se nám budou smát, že jsme idioti,“ zdůvodňuje jeden z voličů svou volbu Bidena. Více příběhů z fronty na urnu v článku naší americké zpravodajky Jany Ciglerové.

Dříve byly nedostatkovým zbožím roušky, respirátory, dezinfekce… teď plazma od lidí vyléčených z covid-19. Ta může být nadějí pro ty, kterým nepomůže kyslík ani remdesivir. Jenže dárců je málo, navíc ne každý je vhodný a léčbě plazmou nepřeje ani žádný státem řízený systém, který by odběr a využití plazmy koordinoval. Dobrou zprávou ale je, že dva dárci mohou pomoci třem pacientům.

Komunisté nepodpoří návrh státního rozpočtu, protože kabinet nevyslyšel požadavek KSČM na snížení rozpočtu armádě. „Ať si hledají podporu jinde,“ vzkázal jasně šéf KSČM Vojtěch Filip. Premiér Babiš by se podle něj musí zamyslet nad tím, kdo podporuje jeho vládu. To Filipův spolustraník Dolejš doufá, že Babiš nakonec otočí. Více o (ne)podpoře komunistů v článku Báry Janákové.

A proč si vlastně komunisté najednou postavili hlavu a chtějí armádě zkrouhnout obolus? „Spíš než o obranu jde o touhu komunistů zviditelnit se v nějakém (pro jejich voliče) pozitivním světle. Obrana je pouze nejsnadnější terč – ostatně komunistické myšlení přílišnou starostí o bezpečí a přežití vlastních vojáků historicky nikdy neoplývalo,“ píše ve své glose Honza Wirnitzer.

Nemocnice na okraji pošumavské Sušice dlouho měla mizernou pověst. Za poslední rok se tam ale dost změnilo a znovu se otevřela mnohá oddělení. Jenže to všechno stojí moc peněz a vedení špitálu ze dne na den muselo skončit, což vyvolalo v jinak poklidném městě vášně. A pořádně to zamíchalo i výsledky voleb. Situaci v dnešním díle Studia N popisuje Michael Švec.

