„Máme také dobré zprávy.“ Imunních vůči covidu v Česku rychle přibývá, naznačují první výsledky velké studie

V záplavě negativních zpráv o covidu-19 občas problesknou i ty dobré. Vojtěch Thon, jenž vede velkou studii promořenosti populace, vidí naději především v tom, že rychle přibývá lidí, kteří si nemocí prošli a jsou vůči ní imunní. Protilátky jsou měřitelné u 15 procent lidí, kteří se zatím do výzkumu zapojili. „I když vzorek populace zatím není statisticky relevantní, jedná se o podstatný rozdíl v rámci vývoje ve srovnání s předchozími měsíci. Svědčí to také o velké virové náloži v Česku,“ upozorňuje imunolog v rozhovoru pro Deník N.

Chystaná studie má odpovědět na otázku, kolik lidí už nemoc prodělalo a zda a jak dlouho jsou chráněni před infekcí. Velké testování proběhlo i na jaře. V čem bude vaše studie nová?

Na jaře stát bohužel použil nesprávné čínské rychlotesty, které k tomuto účelu nebyly vůbec vhodné. U velké části testovaných nemohly vyjít pozitivně a vykazovaly falešně negativní výsledky. Byly totiž schopné zachytit pouze vysoce afinitní protilátky, které si vytvořili lidé s těžším průběhem nemoci. A těch je menšina. Takže stát testoval nesprávně, což bylo předem zřejmé.

Jaký je tedy rozdíl v tom, co chystáte teď? Nehrozí, že se bude podobná chyba opakovat?

Pro tuto odbornou prospektivní studii jsou využívány exaktní laboratorní testy pro vyhodnocení imunitní odpovědi. Vyžadují kvalitní laboratorní zázemí a vybavení. Z krve budeme zjišťovat i středně nebo nízce afinitní protilátky a vývoj paměťových protilátek v čase. Tím budeme moci pro daného člověka vyhodnotit, zda a nakolik získává imunitní ochranu vůči viru SARS-CoV-2.

Na testování spolupracují klinické laboratoře, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra a Centrum RECETOX Masarykovy univerzity.

V současné době jsou ale velkým tématem jiné testy. Ministr zdravotnictví Roman Prymula oznámil záměr otestovat až šest milionů lidí na přítomnost viru. Má to nějakou souvislost s vaší studií?

Jedná se o naprosto odlišná vyšetření. Vyšetření paměťových protilátek v laboratoři umožňuje vyhodnotit vývoj aktivní imunitní obrany proti infekci. Tedy to, zda můžeme být proti nemoci již chráněni. Tuto aktivní imunitní odpověď sledujeme v zahájené studii, a to navíc průběžně v čase.

Naproti tomu jednorázový rychlotest pro záchyt viru může pomoci určit, zda jsme právě v danou chvíli virem infikováni. Tento test hledá v těle původce nákazy – virus. Zato test na stanovení protilátek se dívá i do minulosti a zkoumá imunitní odpověď, zda se už pacient s virem dříve setkal, a zda má tudíž proti němu již vytvořenu obranu.

Dává vám za stávající situace smysl plošně otestovat velkou část populace a zjišťovat přitom aktivní přítomnost viru?

Tyto testy jsou jistě vhodné pro řešení akutní situace v ohniscích nákazy, případně tam, kde je třeba zabránit přenosu infekce do ohrožených skupin, například v seniorských domech. Tam by se měly používat opakovaně a v krátkých časových intervalech. Je to i přes možnou chybovost relativně levné a rychlé řešení. Chyby se dají eliminovat opakováním testů.

Plošné testování by snad mohlo mít smysl, kdyby