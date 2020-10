Glosa Jana Wirnitzera: Rozpočet ministerstva obrany přežil jednání vlády v celku, z pohledu debat o komunistickém požadavku výrazně ho snížit to ale vůbec nic neznamená. Objevili jsme nicméně muže, který umí splnit premiérovo přání, aby „debaty ohledně naší armády skončily“.

Aby debaty o armádě skončily? Jistě, pane premiére! Tedy pokud to fakt chcete

Kritizuje-li dnes někdo vládu Andreje Babiše, jedním z nejčastějších protiargumentů, které slyší, je, že „opozice by to nedělala lépe“. Těžko se vyvrací. Nemáme žádné zkušební Česko, kde bychom si ráno rozestavili panáčky, stiskli play, večer stop a zjistili, jak to dopadlo.

Máme jen tu ostrou verzi Česka, kde komunisté podmiňují podporu státního rozpočtu tím, že obrana přijde o deset miliard korun (nikdo neví, proč deset, ale je to pěkně kulaté), premiér natočí video, kde vzkáže, že „pevně věří, že ty debaty ohledně naší armády skončí a že dostane rozpočet, který si zaslouží“, a kde vláda obranný rozpočet schválí.

Jenže tím diskuse neskončí, a premiér to navzdory vemlouvavému projevu dobře ví. Stejně tak dobře ví, že v Česku je jediný člověk, který ty debaty může ukončit – jmenuje se