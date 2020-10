Analyzujeme Prymulův boj s dezinformacemi. Dobře, že s tím začal, i když dělá chyby, říká Kalenský

Tři krátká videa, na nichž stojí osamocený ministr zdravotnictví Roman Prymula a vyvrací konspirační teorie ohledně koronaviru, mají řadu nedostatků – Prymula sice oslovuje Twitter, ale zcela pomíjí některé mnohem masovější kanály, jako je třeba Facebook. Navíc se pouští do kostrbatých a nesrozumitelných konstrukcí. I tak je to lepší než nedělat nic, říkají odborníci Jakub Kalenský a Veronika Víchová.

Ozve se úderná znělka a na videu zasvítí na stylizované obrazovce mobilu sdělení: „Virus prý do Číny přivezli vojáci USA a po Evropě ho rozšiřují vojáci NATO a migranti.“ Následuje záběr na ministra zdravotnictví Prymulu.

„Je to sice zajímavá myšlenka, ale ve svém dopadu úplný nesmysl, protože kdyby to tak bylo, tak by rozvrátili jistě ekonomiku Číny, a když se podíváme na současný svět, tak Čína je možná jediná prosperující a celý svět má problémy s koronavirem a myslím, že Spojené státy patří k jedněm z nejpostiženějších,“ říká ministr zdravotnictví.

Prymula před časem slíbil, že bude bojovat s dezinformacemi, které se o koronaviru šíří. Dosud natočil tři videa – ještě vyvrací tvrzení výzkumnice Soni Pekové o umělém původu viru a dezinformaci, že vir šíří 5G sítě.

Ministerstvu zdravotnictví v boji s dezinformacemi pomáhá společnost Semantic Visions. Ta se ale na natáčení nepodílí. Jejím úkolem je analyzovat, které lži se nejvíc šíří a jaké jsou trendy. „V reálném čase posíláme ministerstvu, co náš algoritmus ohledně covidu vyhodnotí jako manipulativní. Navíc od nás dostávají každý den souhrn. Jednou za týden pak přikládáme obsáhlejší analýzu včetně trendů. První analýza šla teď v pátek,“ řekl Aktuálně.cz zakladatel Semantic Visions František Vrabel.

Analytik Jakub Kalenský, který se dezinformacemi zabývá profesně, oceňuje, že se ministerstvo do vyvracení klamů ohledně epidemie pustilo. Zrovna spot s Čínou a vojáky NATO ale vidí jako chybu. „Je to extrémně