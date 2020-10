„De*ila“ Babiše směla ČT odvysílat. Problém je spíš v otázce, kterou Maláčová nedostala

Ministryně kývne hlavou, odchází od mikrofonu a část výhledu zastíní technika kameramana. Politička na okamžik vstoupí mimo obraz kamery a před odchodem pronese: „To je bordel, co ten Babiš udělal. A teďkon to všichni musíme slíznout. To je de*il, pardon, s prominutím.“ A odchází po ulici pryč.

V první řadě je nutné říci, že odvysíláním záznamu Česká televize nejspíše svůj kodex neporušila. Pokud dojde na Radu ČT stížnost, bude se jí muset zabývat a rozhodnout o ní. Cílem této glosy není soudit, zda někdo pochybil. Spíše si pojďme zformulovat a rozebrat, proč situace vyvolala takovou kontroverzi.

Reportáž, kde Maláčová vystoupila, se na více než 10 minutách velice podrobně zabývala otázkou, zda vláda a premiér v řešení krize selhali. Na to novináři hledají odpovědi díky řadě podložených dat a rozhovorům s odborníky. Stručně řečeno: Kdyby vláda neotálela s opatřeními proti koronaviru, nemuselo zemřít tolik lidí. Posledních dvacet sekund patřilo již popsané scéně s ministryní, která na sebe strhla větší pozornost než celý předchozí vstup.

Její vyjádření je samo o sobě zajímavé, protože