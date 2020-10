Hudba je univerzální jazyk

Film Postiženi muzikou dává českým divákům možnost nahlédnout do muzikantského i civilního života hudebníků s postižením. Ačkoli jde o první domácí film s touto tematikou, podobných snímků v zahraničí existuje více a ani The Tap Tap nejsou jedinou skupinu, v níž hendikepovaní působí. Jak jsou takové kapely časté, jak může hudba pomáhat lidem se zdravotním postižením v terapii i jak se žije v centrech sociálních služeb za karantény, vysvětlil Deníku N Matěj Lipský, ředitel Centra sociálních služeb ve středočeském Tloskově a zároveň jedna z nejvýraznějších postav domácí muzikoterapie.

Jak na vás film o The Tap Tap zapůsobil?

Je zajímavý a má skvělý leitmotiv i název: Postiženi muzikou. Je totiž úplně jedno, jestli muzikant má, nebo nemá zdravotní postižení. Spojuje je hudba – univerzální jazyk. The Tap Tap jsou jednou z mála podobných kapel muzikantů se zdravotním postižením, kterým se podařilo proniknout do povědomí široké veřejnosti, a tento film to ještě umocní. Nadhled a radost ze života jsou hlavními motivy, které provázejí nejen tvorbu The Tap Tap, ale i dalších skupin, které třeba tak známé nejsou. Film v první řadě říká, že je jedno, jaký máte hendikep, důležité je vnímat člověka jako konkrétní osobu, a ne jako chodící diagnózu.

Jak běžné jsou hudební skupiny klientů?

V současné době jsem ředitelem Centra sociálních služeb v Tloskově. Jeho bývalý ředitel Ing. Antonín Dušek zde už v roce 1973 založil skupinu Kabrňáci, v níž hrají muzikanti s mentálním anebo s kombinovaným postižením.

V sedmdesátých letech to byla rarita, až v posledních dvaceti se jak u nás, tak ve světě v rámci přístupu komunitní muzikoterapie objevuje stále více kapel. I The Tap Tap vznikli až cca před patnácti lety. A spolu s nimi i další kapely jako například Poprask z Odlochovic, Hudební ateliér ze Zbůchu, K. R. B. z Arpidy a další. Jen málokdo se ale prosadí na běžné hudební scéně. U nás se to již před lety povedlo právě The Tap Tap.

Při práci s klienty se v Tloskově opíráte převážně o měkké metody, především o rozvíjení kreativní stránky osobnosti. Pořádáte koncerty, s klienty točíte filmy, organizujete geologické vycházky, při nichž nejen sbíráte minerály, ale i točíte video blog.

Může to vypadat, že