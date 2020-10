Klíč k řešení sucha mají tři miliony lidí, říká nadace. Zveřejnila manuál pro vlastníky půdy

Odborníci dlouhodobě upozorňují na souvislost mezi suchem a špatným stavem zemědělské půdy. K řešení problému by tak podle nich mohl přispět větší zájem vlastníků o to, co se s jejich pozemky děje. Nadace Partnerství v projektu Zpátky ke kořenům sestavila návod a rady majitelům půdy, jak mohou nevhodný způsob hospodaření některých nájemců ovlivnit.