Čínští diplomaté na Fidži zbili Tchajwance, říká Tchaj-pej. Naopak, zbili oni nás, tvrdí Čína

Ovšem že se onoho 8. října cosi stalo, na tom se shodnou obě strany. Tchaj-pej i Peking.

Že to na veřejnost proniklo až nyní, vysvětluje dnešní zpráva v periodiku Asia Pacific Report, které vydává mediální centrum při novozélandské Aucklandské technologické univerzitě. Podle zjištění jejích autorů za to může snaha věc „umlčet“ – z čí strany, to už zpráva neuvádí, protože „žádné další detaily zatím nejsou známy“.

Navzdory tomu vše vyústilo v diplomatickou „patovou situaci“, kdy ani jedna strana nechce ustoupit. A Tchajwanci si už oficiálně stěžovali u fidžiského ministerstva zahraničí a také u policie.

Mezitím o incidentu referoval už i zpravodajský server Fijivillage, který doplnil, že na fidžiské úřady se se stížností obrátila také čínská strana. Ta požádala fidžiskou policii, aby incident vyšetřila a viníky v souladu se zákonem potrestala.

„Tlačenice a strkanice“

Proč tedy to všechno? Tchaj-pej