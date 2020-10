Posloucháme smutný pop. Světové krize probublaly do hudby

Hudba má velkou sílu probouzet v nás emoce, ukazovat nám ty dosud nepoznané nebo nás učit empatii. Co když je ale celý hudební průmysl po dekády zahalen do melancholie? Hudební publicisté Karel Veselý a Miloš Hroch sepsali knihu, která se snaží odpovědět na otázku, proč zní populární hudba tak smutně. Kniha se jmenuje Všechny kočky jsou šedé, což je zároveň název skladby od kapely The Cure.