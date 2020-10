Babišovo ANO podle Kantaru kleslo na 24,5 procenta a jeho voliči přecházejí k Pirátům. ČSSD mimo Sněmovnu

Hnutí ANO Andreje Babiše stále vede v průzkumech preferencí, oproti svým tradičním číslům ale na podzim výrazně ztrácí. V posledních dvou výzkumech agentury Kantar poztrácelo přes 7 procentních bodů. Propadla se rovněž spokojenost s politickou situací, a to i mezi Babišovými voliči. Druzí Piráti zaostávají jen o 5,5 procentního bodu, ČSSD by se nedostala do Sněmovny.