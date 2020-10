Jaký je skutečný rozsah nákazy? Sledujme počet úmrtí, epidemie se zvrtla už v srpnu, upozorňují vědci

Čísla denních nárůstů prokázaných nákaz koronavirem ukazují jen část reality. Přesnější obrázek podle vědců nabízí počet úmrtí na covid-19. Zpětně odhaluje, že už v únoru byly v Česku zřejmě tisíce nakažených. A situace se zvrtla v srpnu, kdy narostl počet bezpříznakových přenašečů. Zřejmě šlo o navrátilce z dovolené. Ukazuje to analýza, kterou poskytli Deníku N virolog Pavel Plevka a biofyzik Robert Vácha.

Přírůstky nakažených koronavirem v Česku denně bedlivě sledují média, veřejnost i vláda. O skutečném rozsahu epidemie přitom zveřejňované počty lidí s pozitivním výsledkem testu vypovídají jen zčásti. Řada lidí totiž projde nákazou bez příznaků, a proto část nakažených vůbec nedorazí na testy.

Do tabulek hygieniků se tak propíše jen zlomek nositelů viru. Odborníci odhadují, že jich je ve skutečnosti několikanásobně víc, než ukazují dostupná čísla. „Můj střední odhad je, že infekci teď šíří 200 tisíc lidí, PCR pozitivních by tedy bylo ještě víc,“ řekl Deníku N odborník na modelování Jan Kulveit z Univerzity v Oxfordu. To může být jedním z rozhodujících důvodů, proč se aktuálně epidemie vymkla kontrole.

Jak ale skutečný rozsah epidemie ve společnosti zjistit, když se na čísla z testů a trasování nelze tolik spoléhat? Virolog Pavel Plevka a biofyzik Robert Vácha přicházejí s novým úhlem pohledu, který pomáhá objasnit některé otázky z minulosti a dává mimo jiné návod i pro budoucí rozvolňování opatření. Deníku N poskytli svou analýzu. Klíčem je podle nich počet úmrtí na covid-19.

„Pro vyhodnocení skutečného rozšíření nového typu koronaviru můžeme využít alternativní ukazatele, jako jsou počty hospitalizovaných, počty pacientů vyžadujících podporu dýchání nebo počty úmrtí,“ vysvětlují autoři s tím, že první dva jmenované ukazatele je těžké interpretovat, jelikož se pravidla pro zařazení pacientů do těchto statistik mění. „Naproti tomu, pro úmrtí zůstává definice neměnná,“ vysvětluje Plevka, proč analýza využívá právě počty úmrtí.

Naprostá většina nakažených se vyléčí, určité procento lidí ale na covid-19 umírá. V populaci s věkovým složením, jako má Česká republika, to podle Světové zdravotnické organizace vychází na