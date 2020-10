Koalice se Starosty může mířit vysoko, Piráti však nejdřív musí přesvědčit vlastní straníky. Ti se bojí ztráty identity

Piráti stojí před důležitým rozhodnutím do příštích voleb. Na základě ve čtvrtek zveřejněné analýzy se budou rozhodovat o tom, zdali v boji o poslanecká křesla spojí síly se Starosty. Podle politologa dává spojení smysl, členská základna však zatím jasno nemá. Ostatně, i vedení návrh podporuje, nicméně některé kritiky ani analýza nepřesvědčila. Bojí se, že by koalice mohla ohrozit dobré jméno Pirátů.

Pirátská analýza je poměrně unikátním dokumentem. Oproti dalším podobným materiálům je totiž z velké části zveřejněna a nejen členové strany, ale také média i veřejnost vidí, na základě jakých podkladů se může tvořit předvolební aliance Pirátů s hnutím STAN.

Popisuje, jaké silné stránky i slabiny má strana při svém vnitřním jednání o možné koalici. Není jich přitom málo.

Základním argumentem pro společný postup je zejména možnost zaútočit na volební vítězství. Tento neskromný cíl se při pohledu na data volební podpory může vzdát poměrně vzdálený. Politolog Jakub Lysek z Univerzity Palackého si však myslí, že případná spolupráce může přitáhnout řadu různých segmentů voličů.

„Ten blok může oslovit zejména středové a středopravé liberální voliče ve městech, ale může k sobě nabrat i řadu dalších skupin voličů. Například ne zcela vyhraněné lidi, kterým Babiš tolik nevadí, ale volit jej nechtějí. Starostové jsou zase silní v regionech, takže mohou oslovit i další segmenty lidí tam. Piráti mají velkou podporu mezi mladými, podpořit je ale může i hodně voličů, kteří by často volili protestně. Jde často o emoční záležitost, Piráti mohou natáhnout voliče i díky své značce,“ říká Lysek.

Podle politologa řešila pirátská analýza zejména to, jak se budou na možnou spolupráci dívat voliči obou možných partnerů. Podle Lyskova odhadu by však právě k pevnému jádru příznivců mohli nabalit i další lidí.

„Voliči menších liberálních stran, kterým v minulosti dávali hlasy, a ty pořád prohrávaly, by nyní měli konečně sílu, která může pomýšlet na velký úspěch. Nabalí se tak na to řada váhajících liberálních voličů, kteří by jinak volili někoho jiného. Je to spíše psychologický faktor: chtít vyhrát. Nepodceňoval bych to,“ upozorňuje politolog s tím, že díky těmto efektům by liberální blok mohl