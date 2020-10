Český atlet dal přednost Princetonu před Harvardem. I kdybych skončil s běháním, mohu studovat dál, těší Töpfera

Český atlet Ladislav Töpfer od září studuje na Princetonské univerzitě v New Jersey. Juniorský mistr republiky v běhu na 400 metrů z loňského roku v rozhovoru pro Deník N vypráví, jak se na prestižní americkou univerzitu dostal, a vysvětluje, proč dal Princetonu přednost před bostonským Harvardem.

Jak se vám povedlo dostat na Princeton?

Byl to takový standardní proces, měl jsem dobré sportovní výsledky a potom jsem zvládl potřebné testy. Díky agentuře, která mi pomáhala, jsme dokázali oslovit některé z trenérů na amerických univerzitách a ti se mi potom ozvali. Jednou z nich byl i Princeton.

Takže díky kombinaci sportovních výsledků a také studijních předpokladů?

Určitě, osobně jsem ani necílil takto akademicky vysoko. Spíše jsem chtěl využít své sportovní výsledky, abych získal sportovní stipendium a mohl si zkusit studium v USA. Nakonec mi ale dost pomohly i akademické výsledky.

Z jak velké části vám stipendium pokryje náklady na studium?

Zhruba 85 % s tím, že letos je ta situace jiná. Požádal jsem si i o příspěvek na bydlení, což znamená, že mi to během studia v Praze pokryje kompletní náklady. Kdybych byl ale v USA, bylo by to těch 85 %.

Ladislav Töpfer se narodil v České Lípě, od dětství ale žil v Mladé Boleslavi. Atlet, který se specializuje na 400 metrů dlouhou trať, oslavil v srpnu dvacáté narozeniny. Töpfer skončil třikrát druhý na mistrovství republiky do 22 let, má také zlato z národního šampionátu juniorů a stříbro z mistrovství Evropy stejné věkové kategorie ve štafetě 4 × 400 metrů. Osobní rekord na čtyřstovce udělal minulý rok v Praze: 47 sekund 34 setin.

Kdy jste začal přemýšlet nad tím, že byste zkusil studovat v zahraničí? Třeba konkrétně v USA?

Já jsem vlastně dost dlouho ani nevěděl, kam bych chtěl jít, takže jsem během maturitního ročníku přemýšlel, kam se v Česku přihlásím. Až do března jsem si nebyl moc jistý, ale mezitím mě oslovil trenér z jedné americké univerzity, který v minulosti vedl jednoho českého atleta. Díval se do českých tabulek a oslovil mě, jestli bych nechtěl zkusit jejich univerzitu. Tehdy jsem začal uvažovat, že bych se vydal studovat do USA.

Nakonec jsem si ale řekl, že nechci jít na univerzitu, o které vůbec nic nevím, takže jsem si