Notes: Stát schválil polní nemocnici, odložil EET a zadržel Berbra

V Praze vznikne polní nemocnice. (Nebojte, žádný M*A*S*H.) Stát kvůli epidemii koronaviru nutně potřebuje zvýšit kapacitu zdravotního systému a tohle je jeden z kroků. Nemocnice bude stát v prostorách výstaviště v Letňanech, bude v ní 500 lůžek. Zejména pro lehčí případy covidu.

„Epidemie prostupuje naší populací velice rychle, s tím roste i aktuální počet pacientů. Základní problém je, že epidemie může ještě zvýšit tlak na nemocniční systém. V tuto chvíli pozorujeme nárůst zásahu u ohrožených skupin – u seniorů a zranitelných lidí,“ řekl šéf zdravotních statistiků Dušek na dopolední tiskové konferenci, kterou jsme s kolegy z domácí redakce sledovali.

Ostatně jako celé téma koronaviru. To je bohužel v posledních dnech a týdnech dominantní agendou v celé zemi. Adéla Skoupá, která v týdnu přinesla s naším fotografem Gabem Kuchtou skvělou reportáž z nemocnice, nabízí rozhovor s primářem infekčního oddělení českobudějovické nemocnice. Ten jako jeden z iniciátorů sepsal Výzvu z první linie.

„Za poslední týden se podle mě strašně moc změnilo ve společnosti. Lidé jako by rezignovali. Dřív se nejisté situaci bránili popřením nebo občanskou poslušností, zodpovědností: mytím rukou, nošením roušek. Teď jsme ve stadiu ochromení, vyděšení, že už je to tu doopravdy,“ popisuje Aleš Chrdle.

On a ostatně i ministr Prymula na dopolední tiskovce apelují na lidi, ať jsou zodpovědní. Stejně se k věci staví i vědkyně Dana Drábová. Ta v rozhovoru Lenky Vrtiškové Nejezchlebové mluví o výzvě, že lidé by měli nyní skousnout vládní nařízení.

„Nejde o výzvu ‚Přestaňte žít a zavřete se!‘. Ale zvažte, jestli opravdu potřebujete jít mezi lidi, jestli opravdu potřebujete jít na návštěvu. Pokud ne, tak to chvíli vydržíme, ne? Neznamená to, že nepůjdu navštívit maminku nebo babičku, možná jim izolace ublíží víc než virus, ale přemýšlejme vždycky nad tím, co je nutné,“ říká Drábová.

Důležitý jsou body

Českem ale dnes nehýbal jen covid. Nejen na pražském Strahově dnes zasahovala policie a sebrala 20 lidí z fotbalového hnutí včetně neblaze proslulého místopředsedy fotbalového svazu Romana Berbra. Lukáš Prchal a David Janeczek zjistili, že celá skupina je viněna z uplácení ve spojení s ovlivňováním fotbalových rozhodčí.

„Vždyť já ten fotbal nedělám pro sebe,“ zněla jedna z výborných hlášek z legendárního Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit? Pro koho dělá fotbal Berbr, bývalý pracovník kontrarozvědky Státní bezpečnosti, je otázka. Mimochodem: v neděli v Praze chtějí demonstrovat (nejen) fotbaloví ultras proti vládním opatřením. Možná by mohli protestovat proti lidem, kteří se motají kolem české fotbalové asociace.

Radost a smích se plnými hrstmi rozdávaly i v politice. Komunisté přišli s požadavkem, aby se armádě sebralo deset miliard korun. Je to takové tradiční: přijde krize a berou se peníze armádě. Je ovšem paradoxní, že se tak děje v době, kdy vojáci pomáhají se zvládáním covidové pandemie. Honza Wirnitzer se na požadavek KSČM podíval blíže. A jak píše ve své analýze, je to větší hra, ve které nejde o nic jiného než o velkou politiku, kde je v centru dění premiér Babiš.

Zbraně hrají významnou roli i v dalším našem dnešním textu. Honza Moláček se podíval na to, proč po 24 letech ve svém senátním obvodu prohrál Milan Štěch z ČSSD. Jedním ze střípků, jak zjistil Honza, mohla být i kampaň proti Štěchtovi, která na Pelhřimovsku běžela mezi myslivci.

Co dalšího se dnes stalo?

Server Aktuálně.cz sestavil časovou osu koronaviru. Den po dni zmapoval, jak se Česko dostalo do současné nelichotivé situace, kdy se zřizuje vojenská nemocnice a tlak na zdravotní systém roste.

V dalších dvou krajích byly podepsány krajské koalice. Na Zlínsku se hejtmanem podle očekávání stane Radim Holiš (ANO), v Jihočeském kraji se do čela regionu vyhoupne Martin Kuba (ODS).

Vláda rozhodla, že vlajkovou loď hnutí ANO, tedy EET, tak trochu potopí. Kabinet totiž schválil, že start celého EET se nově odloží až do roku 2023. Tak uvidíme po volbách.

Zaveden bude opět kompenzační bonus pro OSVČ, jimž se usnesením vlády vypnulo podnikání, ve výši 500 korun na den.

Tímto krátkým výčtem se loučím a přeji krásný víkend!