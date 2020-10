Nová data. V jakém kraji se nejvíce testuje a kde je největší pravděpodobnost nákazy

Ministerstvo zdravotnictví přislíbilo, že zveřejní podstatnou část dat k šíření koronaviru v Česku. Dosud k tomu však nedošlo. Deník N si proto vyžádal doplňující data, která umožňují alespoň částečně nahlédnout do toho, jaká situace panuje v jednotlivých krajích.

Údaje zachycující období od počátku června do konce září ukazují, že počet provedených testů v podstatě kopíroval velikost regionů co do počtu obyvatel. Pouze ve dvou překročil počet otestovaných sto tisíc.

V Praze a Moravskoslezském kraji bylo otestováno více než 11 procent obyvatel, a patří tak na špici v objemu provedených testů v přepočtu na počet obyvatel, zatímco v kraji