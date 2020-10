Dnešní konzervativci jsou skoro všichni rychlokvašky, říká filozof Kroupa

V Česku byl konzervatismus vždycky obzvláště slabý. Z amerického prezidenta Trumpa i britské Konzervativní strany je mi do breku, říká filosof a bývalý senátor Daniel Kroupa. V rozhovoru, který vznikl ve snaze zodpovědět, co v dnešním Česku znamená být konzervativcem, bývalý vrcholný politik vysvětluje, koho považuje za politickou rychlokvašku, proč si dnes se svými bývalými politickými protivníky rozumí skoro nejvíc, i to, proč se spor mezi liberalismem a konzervatismem ne vždy rovná boji mezi dobrem a zlem.