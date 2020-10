Notes: Nemocnice na kraji sil a astronauti s pytlíky od čaje

Informace o tom, jak to vypadá v nemocnicích, kde léčí lidi nakažené koronavirem, se různí. Redaktorka Adéla Skoupá se to proto vydala zjistit osobně. Podívali jsme se na ty nejtěžší případy, které se léčí na odděleních ARO v jihlavské nemocnici. Vypadá to, že i kdyby měly dny 48 hodin, ani tak by lékaři na všechno nestačili. V dvanáctihodinových směnách, někdy i šest dní v týdnu, sledují, jak pacienti ztrácejí dech. Mezitím mají tříhodinovou pauzu na vše ostatní: například na to, postarat se na dálku o své děti. A jak popisuje anesteziolog Bohdan Trnka, ani lék remdesivir není samospásný. Ti, kteří s covidem na tomto oddělení leží, často přišli už pozdě.

Pandemie nepočítá s tím, že lékař může být zároveň i rodič. Celou reportáž skvěle obrazově doprovází fotografie Gabriela Kuchty.

Pokud se situace ještě zhorší a lůžka v nemocnicích nebudou stačit, připravují se nouzová řešení: Do týdne by například mohla vzniknout provizorní nemocnice s třemi sty lůžek na brněnském výstavišti. Tehdy však narážíme na další velký problém: kdo se o nemocné bude starat? To nastiňuje v rozhovoru s Ivou Bezděkovou předsedkyně zdravotnických odborů Dagmar Žitníková. A hledat se bude všude. Pomohou bývalé zdravotní sestry, lékaři ze zahraničí i studenti medicíny. Ti už koneckonců mají vyhlášenou povinnost vypomáhat ve zdravotnických zařízeních. Pomoc s některými těžkými případy přislíbilo i Německo. A aby toho nebylo málo, čísla, kterými se vládní opatření i běžné životy lidí řídí, nemusí být vždy z podstaty věci přesná, jak píše Petr Koubský.

Na Východ

Na dnešním summitu Evropské unie, na kterém polského premiéra zastupoval ten český, se lídři členských zemí dohodli na sankcích proti šesti lidem z Putinova okolí a také výzkumnému ústavu, ve kterém byl vyvinut novičok. Právě tím byl otráven podle německých lékařů ruský opozičník Alexej Navalnyj. Babiš na summitu fungoval jako dvojministr proto, že je kvůli kontaktu s nakaženým polský premiér Morawiecki v karanténě. O summitu psaly naše „evropská“ zpravodajka Markéta Boubínová a Petra Procházková.

Nicméně kontakt s nakaženou osobou během summitu ohlásila i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. A právě s tou měl Andrej Babiš dopoledne bilaterální jednání. Doufejme, že i birouškové.

A zatímco má tato kremelská šestka o čem přemýšlet, parta ruských astronautů na ISS dnes jeden velký problém vyřešila. A to hodně kreativně. Z ruského modulu na kosmické stanici totiž už nějakou dobu unikal vzduch, jen nevěděli odkud. Rozmístili proto čajové sáčky do prostoru a sledovali je s pomocí kamer. Jeden se skutečně vychýlil směrem k místu, kde zřejmě dochází k úniku. Jak koneckonců vypráví jeden aforismus, zatímco Spojené státy vyvíjely pero, kterým lze psát i ve stavu bez tíže, Sověti použili tužku. Nicméně indikátor čajovými pytlíky je postaven na reálné události.

A v Běloruském Grodnu přišli občané na úplně spontánní akci poděkovat příslušníkům bezpečnostních složek OMON, že s obušky chrání jejich bezpečnost. Těžkooděnci dostali i dortíky.

