Nejrůznější výzvy zažívají v posledních měsících inflaci. Přesto vznikla další. Skupina vědců žádá lidi, aby dodržovali opatření i „osobní lockdown“. „Cíl je jasně definovaný, co možná nejvíc ulehčit špitálům a zdravotníkům. Teď už není potřeba nic vymýšlet, je potřeba to dělat. A přitlačit. Nejde o nařizování dalších omezení, ale o apel, výzvu i prosbu o dodržování těch opatření,“ říká šéfka Úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, která text také podepsala.

Drábová: Většina lidí ví, že se hraje o hodně. Ale stačí čtvrtina, která na to peče, a je to k ničemu

Před časem jsme spolu dělaly rozhovor o havárii v Černobylu, tehdy jsme také mluvily o chování lidí v krizových situacích, o přehnaném strachu i lehkomyslnosti. Našla byste nějakou paralelu?

Celé to slavné a podstatné reprodukční číslo R je nápadně podobné koeficientu násobení Keff u reaktorů, který vyjadřuje, jak se změní počet neutronů ve dvou po sobě následujících štěpeních. A není to náhoda. Je-li R nebo Keff větší než jedna, dochází k exponenciálnímu růstu, který teď způsobuje nekontrolovatelnou epidemii a který způsobil jadernou havárii.

Analogie tam je velmi silná. V Černobylu se nepodařilo udržet koeficient na jedničce a v momentě, kdy se začaly neutrony nekontrolovaně množit, už se jim to nepodařilo srazit zpět. A došlo ke katastrofě.

My to potřebujeme srazit dokonce pod jedničku. A o to jde i ve vaší výzvě. Proč se ale pod ni vedle epidemiologa, chlapíka, který to umí s daty, nebo experta na vlastnosti aerosolu podepsala i jaderná inženýrka?

Oslovil mě pan Petr Ludwig. Řekla jsem si, že jsem přece jen trochu známá, tak když to bude apel, se kterým budu souhlasit, podepíšu se. Není tam nic, co bych nemohla jako jaderná inženýrka podepsat.

Ve výzvě si nehrajete na viroložku nebo epidemioložku, ale člověk je přece jen obezřetný poté, co své epidemiologické predikce vynášely celebrity či lékařské „eminence“ z nepříbuzných oborů.

A já rozumím, že se ptáte, v pořádku. Beru to tak, že jde o skupinu lidí – a troufnu si to říct i o sobě –, kteří v životě už něco dokázali a mají obecné povědomí o celé situaci tak, jak ji popisují data a predikce. Ta skupina seznala za potřebné říct lidem, že