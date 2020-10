Recept na raketově úspěšný start na burze? Buďte jako korejský boyband BTS

Stalo se to docela nedávno (přestože teď ta vzpomínka působí trochu jako z jiného světa). Léto se pomalu chýlilo ke konci a na pražském náměstí Republiky to žilo. Spěchal jím jeden člověk za druhým, další desítky se proplétaly mezi stánky, mizely ve dveřích nákupního centra nebo z nich proudily ven.

Jenom tam, kde do náměstí ústí ulice Na Poříčí, na rohu před svatým Josefem, se nespěchalo. Stál sám u zdi mezi dvěma okny, kolem krku zavěšenou vybledlou španělky. Obal od kytary kousek před sebou dokořán rozevřený, jak to u pouličních umělců bývá, vlevo u nohou o zeď opřený karton s nápisem „Jsem z Koreje“.

Sáhl do strun a začal zpívat, zrovna když jsem ho míjela, a já jsem se musela zastavit. Tu písničku jsem neznala, ale zněla průzračně a čistě, něco mezi folkem a spirituálem, hlas místy drobně přeskočil, kytara se několikrát zalkla. Ale o to pěkněji to celé znělo. Jako bych najednou uprostřed Evropy vdechla vůni podzimního korejského venkova, který mi tolik chybí.

Láska ke K-popu

I já měla naspěch, a tak jsem se zdržela jen na tu jednu jedinou písničku (a na cinknutí mincí). Škoda, říkala jsem si, když jsem se rozhlédla kolem, že nás ho neposlouchá víc! Zasloužil by si to. Korejská hudba přece není jednom nablýskaný K-pop.

Když jsem se za nějakých patnáct minut stejnou cestou vracela, kolem toho černovlasého kluka to už vypadalo úplně jinak. Někdejšího osamělce obklopil houf náctiletých dívek, které