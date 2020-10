Kdo ošetří pacienty v provizorních nemocnicích? „Pomoci mohou doktoři z ciziny i bývalé sestry,“ říká odborářka

Jaká je podle nejčerstvějších informací situace v nemocnicích?

Informace z terénu jsou velmi špatné. Záchranáři z různých krajů nám hlásí, že už mají velký problém s umístěním nakažených pacientů ve vážném stavu. Oddělení vyčleněná pro covidové pacienty jsou v řadě nemocnic plná a zdravotníci říkají, že nemohou najít pro nemocné volná lůžka.

V některých regionech už platí, že záchranná služba neveze pacienty do nejbližší nemocnice, ale rovnou do tam, kde je ještě nějaké volné lůžko. Mnohdy ale takový převoz do vzdálenější nemocnice znamená desítky kilometrů navíc a blokuje záchranku na delší dobu pro ostatní pacienty. Situaci velmi komplikuje i to, že je mnoho nemocných i mezi záchranáři a zdravotníky v nemocnicích.

Stát kvůli nedostatku lůžek a velkému náporu nových pacientů plánuje zřídit provizorní zařízení. Nemocní by mohli ležet na upravených stadionech a v dalších prostorech. Máte představu, kdo by se o pacienty v těchto polních nemocnicích staral?

K této situaci stávající vývoj bohužel nezadržitelně spěje. Já si ale vůbec nedovedou představit, kde se vezmou zdravotníci pro tato lůžka, protože už nyní v normálních nemocnicích chybí. Většina nemocnic už zrušila plánované výkony, lékaři a sestry jsou zapojení do péče o covidové pacienty a situace se bude ještě zhoršovat. Příští tři týdny budou stoprocentně