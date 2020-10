V kultuře lidé s nataženou rukou brečí, v továrnách je ale práce dost. S politikou končím, říká poslanec ANO Juříček

Majitel společnosti Brano a poslanec za hnutí ANO Pavel Juříček nebude v příštích volbách znovu kandidovat do Sněmovny. Strana se vlivem sociální demokracie kloní příliš doleva, řekl v rozhovoru pro Deník N. Kritizuje přitom vládu za její postup při koronavirové epidemii v ekonomické oblasti. Stát podle jeho slov zbytečně drží při životě firmy, které jsou prakticky „mrtvé“. Řešením by prý bylo, pokud by lidé z kulturních zařízení nebo restaurací šli pracovat do továren.

Když jste mi dnes odepisoval na zprávu, napsal jste, že zažíváte kontinuální dramata. Proč?

Proč? Šest měsíců je tady trvalá krize, zlikvidovali jsme úplně těmi všemi podporami na všechny strany pracovní trh. Vše se rozdalo a firmy, které se v létě rozběhly, jsou bez lidí a nemají pracovní sílu. Ti lidé, které přemluvíme, pracují 260, 280 hodin měsíčně. Jsme tak úplně mimo zákon, nám ale nic jiného nezbývá. Zastavit výrobu v automobilce na hodinu znamená výpadek za 350 milionů korun. Pracovní trh se úplně zhroutil společně s dalšími programy na podporu zaměstnanosti a ošetřovným. My jsme jako firma zodpovědní a vše chápeme, nosíme roušky a dodržujeme hygienická opatření. Z dvou a půl tisíce zaměstnanců jsme měli nakažené tři, lidi přesto nejsou. Asi 26 lidí nám úplně zmizelo, nevím, kde jsou.

Kde je tedy problém? Je podle vás špatně nastavený systém?

Na jaře to všichni chápali. Teď se to ale znovu tlačí. Chápeme, že je lockdown, ale třeba Ukrajince jsme nedokázali do Česka vrátit zpět. Udržují se polomrtvé a mrtvé firmy. Určitě nezůstane tolik hotelů a tolik kultury. Musíme se ptát, zda má smysl tato místa sanovat na úkor státního rozpočtu, nebo umožnit lidem přejít do schopných firem, které zakázky mají. Vždyť to je i proti těm lidem samotným, protože sedí na zadku někde doma. V hotelnictví vydělávají