Oživili skomírající nemocnici, pak přišel vyhazov. Nečekaný krok rozbouřil kraj pod Šumavou a ovlivnil volby

Ještě před rokem měla nemocnice na okraji pošumavské Sušice mizernou pověst, lůžková oddělení nefungovala. Od té doby se změnilo mnohé – znovu se zde otevřela chirurgie, interna i jednotka intenzivní péče. Jenže podle města, které nemocnici nyní provozuje, to všechno stojí moc peněz. Vedení špitálu ze dne na den muselo skončit, což vyvolalo v jinak poklidném městě vášně. A pořádně to zamíchalo i výsledky voleb.

Do ředitelovy kanceláře bez upozornění vtrhne rázná žena. „Nechápu, jak to můžete s čistým svědomím dělat,“ vmete po chvíli šéfovi nemocnice Jiřímu Vlčkovi do tváře. A práskne za sebou dveřmi. „Tak to tady teď vypadá pořád,“ říká s povzdechem ředitelova asistentka a pokračuje v práci.

Člověka, který se snaží proniknout do dění kolem sušické nemocnice, tato scéna nepřekvapí. Naopak, výmluvně ilustruje současnou atmosféru ve městě – emoce, silná slova, zklamání.

Každé město má své bolavé místo, v Sušici je to nemocnice. Ta dlouhá léta dobře fungovala a město si ji ponechalo i v době, kdy se většina podobných zařízení převáděla na kraje. Zlom nastal v roce 2015, kdy radnice špitál pronajala společnosti Nemos Sokolov, kterou později pohltila skupina Penta. S nemocnicí to šlo z kopce, lůžková péče v podstatě zanikla, což už tehdy vyvolávalo protesty. Penta se nakonec loni s radnicí dohodla, že jí provozování špitálu přenechá.

V tu chvíli vstoupil na scénu radní za Piráty a šéf internetové firmy Pavel Hais, který se zavázal nemocnici nastartovat.

Druhým jednatelem nově založené městské společnosti Sušická nemocnice se stal Václav Rada, někdejší manažer Microsoftu, který nyní v rodné Sušici provozuje prodejnu zdravé výživy. „Tady mistr mi to původně slíbil na tři až šest měsíců, když jsme si poprvé zavolali. Byli jsme ale nastaveni tak, že vydržíme, než se nemocnice stabilizuje,“ vzpomíná Rada. Každý začal pro nemocnici pracovat na půl úvazku a bez nároku na mzdu – zároveň si vedle toho ponechali svá podnikání.

Dva energičtí manažeři vnesli do zkostnatělé organizace čerstvý vítr. „Když jsme to přebírali, nefungovalo nic, jen eldéenka a ambulance. Interna nefungovala, chirurgie nefungovala, byla to taková nemocnice duchů,“ popisuje loňské začátky Hais. „Pro nás, kteří jsme prošli moderními společnostmi, to bylo nepředstavitelné. Byla to firma jako z roku 1990,“ doplňuje Rada.

Nejtěžší úkol: najít doktory

I kritici působení tandemu Hais–Rada přiznávají, že oba manažeři za sebou nechali kus práce. Od loňského září do ledna dokázali sehnat lékaře i sestry, aby mohli internu, chirurgii i jednotku intenzivní péče opět otevřít.

Právě zajištění zdravotnického personálu bývá největší problém, s jakým se obzvlášť malé nemocnice potýkají. Ani v Sušici se nejprve lékaře ani sestry nalákat nedařilo – situace ve špitále byla krajně nejistá, chyběly i potřebné přístroje.

Sušice tehdy měla štěstí, že zatímco z jejího špitálu Penta odcházela, Podřipskou nemocnici v 200 kilometrů vzdálené Roudnici nad Labem právě přebírala. A tato změna vedla k odchodu lékařů včetně primáře chirurgie Ondřeje Krajníka, jehož bratr Tomáš před vstupem investiční skupiny nemocnici šéfoval.

Zatímco Tomáš Krajník Sušici radil s transformací nemocnice, jeho bratr Ondřej s partou dalších lékařů umožnil znovuotevření chirurgického oddělení. „Pokud by tehdy ti chirurgové a anesteziologové nepřišli, nemocnice by byla dosud zavřená, protože sem nikdo nechtěl jít,“ podotýká Rada. „Když sem v jednu chvíli přišlo šest sedm doktorů a ukázali, že naší vizi věří, přitáhlo to i střední zdravotnický personál a další lékaře,“ dodává.

Pak se podařilo vyjednat smlouvy s pojišťovnami a lůžková oddělení skutečně mohla letos v lednu otevřít. „Budovali jsme si jméno a výkonnost neustále stoupala,“ podotýká k tomu Rada. „I v jarním covidovém období jsme prokázali Plzeňskému kraji, pojišťovnám a záchrankám, že jsme byli jedni z nejefektivnějších v rámci celého regionu,“ přitakává Hais.

Blesková výměna

Zlom přišel letos 14. září. Městská rada