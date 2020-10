Notes: Klaus mladší pohrozil odchodem z politiky, prostředníček „nenosičům“ roušek a česká improvizace vs. německé plány

Uvařit si kafe, vyčistit zuby, zkontrolovat koronavirová čísla. Rutina posledních měsíců u mnoha lidí. Jenže! Koronavirová čísla nejsou příliš přesná a spíš než o počtu nakažených odráží způsob zpracování dat. Celý proces sběru, vyhodnocení a prezentace počtu nakažených analyzoval Petr Koubský.

Tomio Okamura začal po nástupu druhé vlny pandemie nápadně používat podobnou rétoriku, jaká zaznívá od odpůrců karanténních omezení. Podle šéfa SPD stát lidem tají, kolik lidí skutečně zemřelo na nemoc covid-19, a do statistik se započítávají i lidé, kteří zemřeli po pádu z výšky. Šéf ÚZIS Ladislav Dušek to odmítá a podle politologa se Okamura jen snaží těžit z vlny nedůvěry vůči vládě. „Populistická politika vždycky stojí na tom, co si její představitelé myslí, že odpovídá náladám lidí, a zároveň je možné to otočit do polohy střetu ‚my, hodný lid, versus oni, zlá vláda‘,“ hodnotí politolog Jan Charvát.

Václav Klaus mladší pohrozil odchodem z politiky. Pokud se Trikolóra příští rok nedostane do Sněmovny, její zakladatel, šéf a nejvýraznější tvář odejde na politický odpočinek. A podle průzkumů to zatím vypadá na odcházení. No, můžete si za to sami.

V Číně dlouho platila politika jednoho dítěte, jenže se soudruhům vymstila a loni v zemi padl rekord: narodilo se nejméně dětí v dějinách lidové republiky. Nejlidnatější země světa tak rychle stárne, a vládci proto už pět let hlásají politiku dvou dětí. Jenže ta ne a ne nebezpečný trend zvrátit. A tak v zemi povolují šrouby dál, jenže to skřípe. Více o politice dětí v zemi draka v podcastu Studio N s Magdalenou Slezákovou.

Vláda se rozhodla nalít do české ekonomiky další peníze. Chce tak pomoci zmírnit důsledky druhé koronavirové vlny. Nově budou moci podnikatelé využít odklady daní, stoprocentní podporu na mzdy zaměstnanců a peníze pro úhradu nájmů. O tom, kolik kdo dostane a ušetří, píše Michal Tomeš.

Německý zpravodaj Pavel Polák srovnává český a německý přístup k řešení koronavirové krize: improvizace za pochodu a donebevolající až trestuhodná neschopnost plánovat vs. více plánů nebo rozhodnutí o posílení hygienických stanic zkraje léta. Co platí pro jakou zemi, asi nebude těžké uhodnout. „S geografickým odstupem a také se zkušeností jiného stylu vládnutí mi česká záliba v improvizaci připadá přehnaná, dokonce až zvrácená. V době koronavirové pandemie navíc i životu nebezpečná,“ hodnotí Polák ve svém komentáři.

Vláda ale nyní přece jen s nějakým scénářem vývoje epidemie pracuje. Dokonce se třemi. Jenže i ten nejoptimističtější z nich znamená, že Česko překročí dostupnou kapacitu v nemocnicích. A nejhůře by mohlo být v Praze, ve Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. O těch horších a i úplně nejhorších predikcích se dočtete v článku Hanky Mazancové a Jana Tvrdoně.

Kdyby se Jiří Dudáček narodil o deset let později, s velkou pravděpodobností by válel v NHL a hokejem se zajistil do konce života. Na začátku 80. let ho ale komunisté do zámoří nepustili. „Tehdy jsme věděli, že existuje nějaký draft, ale já ani nevěděl, že si mě v roce 1981 vybrali. Kde bych si to přečetl? Scotty Bowman mi nevolal, a i kdyby, stejně bych se s ním nedomluvil,“ říká v rozhovoru, kde poodhaluje svůj málo známý příběh.

Co se dočtete v zítřejším Deníku N:

Data o šíření koronaviru nejsou spolehlivá

Vláda má tři scénáře vývoje epidemie pro říjen. Ani jeden není dobrý

Miliardová pomoc: Peníze dostanou zdecimovaní restauratéři i fotbalové kluby

Rakousko má za sebou první volební test v době pandemie covidu-19

Okamura zpochybnil počty obětí epidemie. ÚZIS to odmítá

Komentář: Česi umějí improvizovat, ale Němci mají plán

Fotbal se hrál i za mouku a maso, říká autor knihy Bican proti Hitlerovi

Minisérii Herce oblékla Česká televize do šedého kabátu

Reportáž: Strávili jsem den s lékaři a sestrami, kteří pečují o těžké případy s koronavirem

Krátce ze světa i domova

Část Česka trápí povodně a na desítkách míst platí třetí povodňový stupeň. V Kravařích na Opavsku dokonce hrozí vylití řeky Opavy. Situaci ohledně povodní nejen v prajzské metropoli můžete sledovat zde.

I když jste se v úvodu dočetli, že koronavirová čísla nemusejí být tak úplně přesná, stejně stojí za zmínku, že v Česku bylo včera vyhodnoceno rekordních více než 30 tisíc testů a pozitivní byla více než čtvrtina z nich. A Česká republika se nejen tímto výkonem vyšvihla na druhou pozici ve světě v počtu nakažených v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Babišovo best in covid tak konečně začíná nabírat reálných rozměrů.

V Berlíně se objevila reklamní kampaň, na níž starší žena v roušce ukazuje prostředníček lidem odmítajícím nosit ochranu dýchacích cest. Reklamu si v místních novinách objednalo vedení města a úřad Visit Berlin. Setkala se ale s kritikou. Však on by jim to už Topolánek vysvětlil.

Výjimky nad pravidla. Tenisový turnaj v Ostravě a také souboje MMA v Brně se mohou uskutečnit i přes zákaz shromažďování osob a očekává se, že výjimku dostanou fotbalové kluby, které čekají zápasy Evropské ligy.

Místo druhé televizní debaty prezidentských kandidátů v Miami budou mít Joe Biden i Donald Trump televizní vystoupení. Na dvou různých stanicích.

Ve věku 77 let zemřela americká herečka Conchata Ferrellová, která se proslavila rolí hospodyně Berty v sitcomu Dva a půl chlapa. Hrála také ve vedlejších rolích ve filmech Erin Brockovich nebo ve Střihorukém Edwardovi.

Fotbalistu Antonína Panenku propustili lékaři do domácí péče. „Tátu jsem dneska v 11 hodin vyzvedl v nemocnici a odvezl domů,“ cituje klubový web Bohemians Panenkova syna Tomáše.

Koronavirová krize dopadla i na nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Ten s majetkem v hodnotě 293 miliard korun sice zůstává nejbohatším Čechem, ale oproti loňsku zchudl o 57 miliard. Premiér Babiš se svým jměním ve výši 74 miliard skončil bramborový, oproti loňsku má ale o čtyři miliardy více. Hezký večer.