Není čas se bát nebo řešit, kdo za to může. Nemusí to ale být katastrofa, burcuje primář

Co se od vydání Výzvy z první linie změnilo?

Povedlo se nám, že jsme jako první řekli „král je nahý“. Ale teď už to vidí každý. Naše výzva už je historie.

Situace na bojišti se mění s každou hodinou.

Já bych to nebral tak dramaticky, nejsme na bojišti, staráme se o nemocné lidi, jako to děláme celý život. Ale je jich více. Pacientů přibývá. Někteří umírají, některé vyléčíme. A vidíme predikce: u nás teď leží pacienti, kteří se nakazili před dvěma nebo třemi týdny.

A to byly denní počty nakažených dvakrát nižší než nyní.

Ano, takže předpokládáme, že za dva za tři týdny bude pacientů dvojnásobně.

Za poslední týden se podle mě strašně moc změnilo ve společnosti. Lidé jako by rezignovali. Dřív se nejisté situaci bránili popřením nebo občanskou poslušností, zodpovědností: mytím rukou, nošením roušek. Teď jsme ve stadiu ochromení, vyděšení, že už je to tu doopravdy. Část lidí říká: tak se na to vykašleme, prostě to padá.

Že už to nezachráníme?

Nějak tak. Je to tragédie, stejně nic nezměníme, tak proč bychom se snažili? To vidím hlavně v chování lidí, dodržování opatření, komunikaci. Je to spíš pocit, něco, co je ve vzduchu. Lidé se chovají jinak, přestali chodit na odběrová místa. Naše výzva byla směřována na falešné iluze, teď vidíme rezignaci.

Lidé si řekli, že už s tím nic neudělají?

Ale to je špatně. My s tím můžeme něco dělat, právě teď dokonce musíme. Můžeme dodržovat pravidlo 3R – roušky, ruce, rozestupy. Bez ohledu na to, co kdo říká. I kdyby to v nadsázce fungovalo jen na deset procent (ve skutečnosti je účinnost mnohem vyšší), jestli to zachrání jeden nebo dva životy, proč to nedělat? Kolik let bych byl ochoten nosit na puse roušku, pokud vím, že