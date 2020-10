Obezita násobí rizika spojená s covidem a sníží i účinnost vakcíny, říká lékař. Každé kilo dolů se počítá, jde o život

Analýza pětasedmdesáti mezinárodních studií o vztahu obezity a nemoci covid-19 je neúprosná. S obezitou výrazně roste riziko onemocnění covidem-19, hospitalizace, nutnosti intenzivní péče i úmrtí. „Neznamená to, že štíhlým se nic nemůže stát, je to statistika, ale u obézních je i vakcína méně účinná. Na nic nečekat a hned začít hubnout, jde o život,“ radí Jozef Čupka, praktický lékař a obezitolog.

V září jste na velké lékařské konferenci prezentoval výsledky metaanalýzy, v níž autoři zpracovali data ze 75 jednotlivých studií z celého světa o vztahu covidu-19 a obezity celkem od 400 tisíc pacientů. Naznačil jste, že výsledek té studie je alarmující a svým způsobem přelomový. To jsou silná slova. Jak to?

Použil jsem ta slova schválně, jelikož tato metaanalýza přináší velmi silné argumenty. Autoři pod vedením profesora Popkina z Univerzity v Severní Karolíně v USA vzali ty nejdůležitější a nejkvalitněji zpracované studie za posledního tři čtvrtě roku, analyzovali, co jejich výsledky znamenají, a vzájemně je propojili.

Metaanalýza shrnuje vztah obezity vs. covid-19 velmi komplexně. Výsledky jsou alarmující, ale věřím, že zároveň silně motivující pro lidi s vysokou hmotností – není totiž na co čekat. A není co odkládat – jak z hlediska redukce hmotnosti ze strany jednotlivých lidí, tak co se týká péče o obézní pacienty ze strany zdravotního systému či prevence.

Ukazuje se, že management obezity byl v České republice hluboce podceněn. Teď se nám potkávají dvě pandemie. Metabolická – obezita. A druhá infekční – covid-19. Infekční pandemie ukázala pravou tvář metabolické pandemie v celé její závažnosti a rizicích

Ne za dvacet let, ale teď

Mluvíme o obezitě definované takzvaným Body Mass Indexem, který je pro obezitu vyšší než 30 a pro optimální váhu nižší než 25 (každý si svůj může snadno spočítat třeba zde). Dlouho se už říká, že obézní lidé patří mezi ohrožené.

A metaanalýza to jednoznačně potvrzuje, přináší naprosto nekompromisní