„Často umírají. Některé služby jsou noční můra“. Reportáž z oddělení s nejtěžšími případy

V nemocnicích přibývá pacientů s covidem. Aktuálně jich v celé zemi leží 2503, z toho 467 ve vážném stavu. Péče o ně je pro lékaře a sestry namáhavější než třeba o lidi s běžným zápalem plic. Ty nejtěžší případy se ocitají na odděleních ARO, jako je například to v Nemocnici Jihlava, kam měl Deník N možnost nahlédnout. „Leží tady už čtrnáct dní a je to jako na houpačce. Vynaložíte úsilí a nikde se to neprojeví,“ líčí jedna ze sestřiček. Mají zarudlé oči, od pacientů se vždy vrátí splavené a s otlačenými obličeji od těsných respirátorů.