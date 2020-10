Vláda nalije do ekonomiky další miliardy. Peníze dostanou zdecimovaní restauratéři i fotbalové kluby

Jeden z nejvýznamnějších návrhů je z pera ministerstva financí. Podnikatelům, na které omezení dopadla, odloží úhrady DPH, daně z příjmu a silniční daně. Opatření má podle ministryně financí Aleny Schillerové platit od dnešního dne do konce letošního roku.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová oznámila, že v rámci programu Antivirus A dostanou firmy až stoprocentní podporu náhrady mzdy, a to do výše 50 tisíc korun. Původně se jednalo o 80 procent do výše 39 tisíc. Program jako takový ministerstvo kvůli druhé vlně nákazy prodlouží.

Dalším bodem dnešního jednání je podpora provozoven, které musely zavřít v souvislosti s vládními opatřeními. To se týká především restaurací, barů a klubů, stejně tak posiloven, volnočasových nebo kulturních zařízení. Stát poskytne pomoc ve výši padesáti procent úhrady nájemného za letošní poslední čtvrtletí.

Obdobné opatření již vláda představila na konci jara, takzvaný program Covid Nájemné rovněž sliboval uhrazení poloviny nájmu. Pomoc byla podmíněna slevou nájmu od majitele nemovitosti. Původní program, na který vláda vyčlenila pět miliard korun, se ale vyčerpal pouze z poloviny. Nyní vláda na pomoc s hrazením nájmů vyčlenila 1,2 miliardy korun.

„Je nicméně nutné, aby