Data o šíření koronaviru, která denně hltáme, nejsou spolehlivá. Vysvětlujeme proč

Stala se z toho rutina: mnozí z nás si alespoň jednou denně zjistí na webu ministerstva zdravotnictví, kolik nových případů nákazy covidem zase přibylo. Média, Deník N nevyjímaje, nikdy neopomenou upozornit, že zase padl rekord. Ať chcete nebo ne, jsou to hypnotizující čísla. Spoluvytvářejí náladu ve společnosti. Vláda je bere v úvahu, když rozhoduje o svých dalších krocích. Proto by měla být spolehlivá. Jenže nejsou.

Osm tisíc šest set šestnáct. To byl počet nových případů covidu-19 v pátek 9. 10. – vyšší než kdykoli předtím, o 3200 (neboli o 60 %) vyšší než předchozího dne. Toto číslo představovalo zlom: virus se stal hrozbou i pro mnohé z těch, kdo dosud byli celkem klidní. Obavy vyvolal jak samotný počet, tak velmi strmý vzestup. Od neděle do pátku postupovaly počty nových případů takto: 1840, 3118, 4460, 5338, 5394, 8616. To si ani nemusíte znázornit grafem – ta krátká řada čísel působí děsivě tak, jak je.

Ve středu 14. 10. počet nových případů znovu překročil 8000. Je to tím, že nemocných skutečně právě teď rychle přibylo, anebo tím, že některá z velkých laboratoří nasadila noční směnu, aby se zbavila vzorků, které jim už několik dnů zabírají místo v mrazáku? Možné