Vystrčil zřejmě zůstane šéfem Senátu, podporují ho lidovci, TOP 09 i Růžička. STAN se nevzdává

Jasným vítězem senátních voleb se stalo hnutí STAN, které získalo deset mandátů, a jejich klub se tak stal nejsilnějším. V úterý se nicméně potvrdily zvěsti, že klub opustí senátoři z řad TOP 09. Není přitom jasné, zda si vlastní klub založí, nebo spíš přejdou do klubu ODS, což by ostatně chtěl i místopředseda TOP 09 a senátor Tomáš Czernin.

„Preferoval bych variantu klubu v duchu koalice, která půjde do příštích sněmovních voleb,“ řekl Deníku N.

Postoje TOP 09 ostatně odpovídají dlouho avizovaným námluvám opozičních konzervativních stran, kdy spolu po krajských volbách šli na pivo lídři ODS, TOP 09 a KDU-ČSL.

Czernin zdůraznil, že počet senátorů z řad TOP 09 po volbách vzrostl o sto procent. Kromě něj a Herberta Pavery se senátory stali ještě Tomáš Třetina a Jan Grulich. Odchodem z klubu chtějí značku TOP 09 posílit.

I kdyby ale senátoři z TOP 09 vytvořili vlastní klub, podporovali by na post předsedy senátu Vystrčila. „Ať budu v kterémkoli klubu, budu určitě podporovat Miloše Vystrčila, protože si myslím, že je to velmi kvalitní předseda Senátu,“ řekl Deníku N Pavera. Hnutí STAN by podle něj mohlo nabídnout šikovné a kvalitní kandidáty na post předsedy horní komory, ale podle Pavery teď není doba na změnu ve vedení horní komory.

„Prokázal osobní statečnost, získal