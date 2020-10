„Čekají nás tři neveselé týdny. Věřte, že víme, co děláme.“ Prymula v odloženém projevu vyzval lidi ke spolupráci

Hned v úvodu řeči Prymula zmínil, že je přirozené, že „nutně musel vzniknout celospolečenský dojem velké frustrace a zklamání“, že opět něco „utahuje, přikazuje, zakazuje“ a že vláda jedná zmatečně a nepřesvědčivě. „I já jsem jen člověk a umím se do těchto pocitů vžít,“ prohlásil s tím, že přijal zodpovědnost za to, že se zabrání explozivnímu šíření viru v populaci.

„Ano, možná jsem nebyl v létě dostatečně důrazný a netrval jsem na opatřeních, která by nás chránila před druhou vlnou. Možná jsem měl více apelovat na lidi, tak jako to umí jiní. Neudělal jsem to a omlouvám se vám za to. Mým oborem je medicína a epidemiologie. Nejsem bezchybný,“ řekl Prymula.

Tři pilíře

Ministr zdůraznil, že jakoukoli epidemii není možné „nikdy a nikde na světě“ zkrotit bez ekonomických a sociálních ztrát. „Není pravda, že volba stojí mezi ekonomikou a zdravím. Ekonomika funguje, jen když je epidemie pod kontrolou, nejsou plné nemocnice a lidé se ze strachu před virem nezavírají doma,“ varoval.

Zopakoval, co je ostatně vidět i ze zveřejňovaných dat, že epidemie se v České republice „prudce zhoršuje“ a nárůst je dokonce