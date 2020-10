Fotbalisté hráli i za mouku a maso, Spartu pomohl zachránit Vlasta Burian, říká autor nové knihy Bican proti Hitlerovi

Kdy vás poprvé napadlo, že napíšete knihu o fotbale za druhé světové války?

Je to třetí kniha z fotbalové historie, kterou jsem napsal. První byla věnována světovému šampionátu v Itálii v roce 1934, druhá se zabývá fotbalovým příběhem prezidenta Edvarda Beneše. Víceméně logicky jsem se dostal až k období protektorátu. Poslední čtyři roky jsem po archivech sháněl podkladové materiály a nakonec z toho vznikla tahle sedmisetstránková publikace.

Období protektorátu mě zaujalo i z toho důvodu, že jej sportovní historie i publicistika do značné míry přehlížela. Když se podíváte do fotbalových kronik, kapitoly o protektorátu jsou vždy kratší. Přehlíželi jej i oficiální statistici, třeba protektorátní branky se do tabulky ligových kanonýrů začaly počítat až někdy v roce 1993, protektorátní mezistátní utkání byla do oficiálních statistik reprezentace zařazena až v roce 2005. A až do roku 2003 se nepočítaly ani protektorátní tituly.

Čím si vysvětlujete, že se období protektorátu tak dlouhou dobu přehlíželo?

Důvody byly podle mě tři. První byl politický, protože období protektorátu je vnímáno jako období okupačního režimu, neměli jsme státní suverenitu. Druhý byl sportovní, protože protektorátní soutěže byly vnímány tak, že nenavazovaly na ty předválečné, protože předtím došlo k rozpadu státu, což ale pochopitelně nebyla pravda.

Struktura soutěží a celé vedení českého fotbalového svazu a většiny klubů navíc zůstaly ve srovnání s předválečným obdobím beze změn. S výjimkou židovských činovníků. Třetí důvod byl ten, že se předpokládalo, že protektorátní soutěže neměly úroveň, což ale taky není pravda. Stačí si připomenout jména v čele s Josefem Bicanem, který za protektorátu prožíval vrchol své kariéry.

Takže název knihy Bican proti Hitlerovi se nabízel?

Bican nikoli náhodou figuruje celosvětově jako historický nejlepší fotbalový střelec, ale musíme si uvědomit, že v nejvyšší soutěži začal v Rakousku působit už v roce 1931, ještě deset let hrál ligové soutěže po válce, ale nejlepších čísel dosahoval právě v období protektorátu. V jednom z ligových ročníků v období protektorátu dokázal nastřílet více branek než