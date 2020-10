Neúplné dokumenty, krátké lhůty a málo peněz na vědu. Odbory i podnikatelé kritizují porcování miliard z Evropské unie

Finanční náplast z Bruselu Česko musí rozdělovat podle klíče Evropské komise, která určuje, na jaké projekty by peníze měly jít. První návrh zamíří do Evropské komise již tento týden. Jak ale vyplývá z připomínek jednotlivých institucí i vyjádření autorů konceptu, finální verze se bude s největší pravděpodobností ještě lišit. O konečné podobě bude rozhodnuto začátkem roku 2021, peníze pak půjdou na projekty až do roku 2023.

Jako u jiných podobných materiálů se k nim v rozhodovacím procesu vyjadřují jednotlivé složky státní správy i oborové instituce. Snahu první verzi rychle dokončit a do kanceláře šéfky Komise Ursuly von der Leyenové doručit do poloviny října kritizují. Jednotlivá připomínková místa totiž měla na pročtení dokumentu jen krátký čas. „Hospodářská komora se důrazně ohrazuje proti způsobu projednávání materiálu v meziresortním připomínkovém řízení, kdy byla lhůta k připomínkám zkrácena na osm pracovních dnů,“ uvádí v připomínkách instituce zastřešující české podnikatele a firmy.

Jak přitom také z dokumentu vyplývá, ministerstvo průmyslu a obchodu, které návrh předkládalo, dokument nezaslalo na všechna připomínkovací místa. Resort se v dokumentaci za tento krok omluvil a označil ho za neúmyslnou administrativní chybu. Těch se přitom v rozsáhlém dokumentu objevuje velké množství. „Jsme nuceni konstatovat, že