O žádných chybách nevím. Proto zavíráme. Babišovo selhání v přímém přenosu

Komentář Jána Simkaniče: Premiér si není vědom toho, že by udělal nějaké chyby, přesto teď máme poslední šanci, jak situaci zachránit. Postupoval prý podle nejlepšího svědomí a je strašné, že zemřelo s covidem (pozor, ne na covid, na covid se neumírá!) tisíc lidí, ale za tři dny zemře stejné množství osob na něco jiného. Jsme v hrozné situaci, ale vlastně o nic nejde, tak to prosím berte konečně vážně. Včerejší tisková konference vlády vyrazila dech i nejotrlejším pozorovatelům dění. Selhání vlády a státu jsme mohli sledovat v přímém přenosu.

Best in covid, znělo z premiérových úst ještě v srpnu. Stačilo pár týdnů a jsme worst in covid. Navzdory varováním i navzdory ujišťování vlády, že má všechno pod kontrolou. Vir slábne, chytrá karanténa funguje, všechno to jede, mrtvých máme málo, to všechno říkal premiér, zatímco voda už začala prosakovat do podpalubí.

Dnes se připomínají letní citace těch, kteří prognózovali, jak se bude situace dál vyvíjet, ale nebyli vyslyšeni. Není pravda, že by nebylo jasné, co se bude dít, když nepřijmeme zásadní opatření na prevenci a ochranu proti šíření nemoci.

Nepřijali jsme je, premiér patřil k nejvýraznějším zlehčovačům rizika. Ukázal se jako mizerný manažer, který se neumí řídit zásadním pravidlem – doufej v nejlepší, ale připravuj se na nejhorší. Podcenění hrozby je o to bizarnější, že jsme to nejhorší mohli vidět na mnoha místech po celém světě. Dnes premiér připomíná sebevraha, který padá z mrakodrapu a ještě v prvním patře má pocit, že je ten skok snesitelný.

Jenže nelze obyvatelstvo přesvědčit o disciplíně a ohleduplnosti ve vážné situaci, když si