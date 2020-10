Stačí jen pár dní. Unikátní data ukazují, jak rychle lidé s koronavirem umírají v nemocnicích

Doposud nezveřejněné statistické údaje o pacientech s covidem nabourávají představu, že lidé umírají po dlouhé době strávené v nemocnici a napojeni na přístrojích. Nejvíce jich zemře do týdne, aniž by při jejich léčbě bylo podpůrných přístrojů využito. Mnozí se do zdravotnických zařízení ani nedostanou.