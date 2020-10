Notes: Roušky, covid, lockdown a jeden zásadní vtip na konec

Covid je hlavním tématem dneška a v následujících dnech tomu nejspíš nebude jinak. Zvlášť proto, že se podle všeho ministr zdravotnictví rozhodne brzy zavřít i první stupně základních škol a rodiče malých dětí budou mít o to těžší chodit do práce. Jak ale poznamenala Jana Ustohalová ve vnitroredakční diskusi, stejně to udělají, tak už aby to udělali, ostatně nacvičené to máme z jara, a tak víme, do čeho jdeme. Vědí to také ekonomové, kteří se toho náležitě děsí, jak je vyzpovídal Michal Tomeš v článku Prožíváme nejhorší scénář, vláda už čas promrhala.

Jedním z důvodů, proč jsme se z oslavovaného unikátu Evropy stali takřka epicentrem evropské nákazy, je i odmítavý postoj části veřejnosti vůči rouškám. Přitom zahraniční výrobci už zjistili, že se na nich dá pěkně vydělat, a mají dokonce v nabídce i barevně rozlišené.

Ačkoliv na jaře byl považován za divného takřka každý, kdo si dovolil ji náhodou nemít, přes léto se nenošení pokrývek obličeje stalo známkou rebelství. A tak zatímco v sousedním Německu byly roušky povinné i ve venkovních zábavních parcích, my jsme tu rebelovali. Ne že by jim tam čísla nerostla, jak upozorňuje německý zpravodaj Pavel Polák, ale v přepočtu na obyvatele jsme daleko před obyvateli spolkové republiky. I tak to Němce, zvyklé mít problémy pod kontrolou, poněkud rozhodilo a v zemi panuje chaos, který máte díky Pavlovi možnost si prohlédnout z první ruky.

Na původ českého obratu vůči rouškám se zaměřují dva materiály. Jan Moláček si všímá, že české odpůrce roušek spojuje naštvanost a vypjatá nedůvěra vůči vládě, a Renatě Kalenské zase psychiatr Tomáš Rektor vysvětluje, proč má za to, že jejich odmítači nejsou rovnou magoři (to pana doktora prosím cituju).

Hana Mazancová a Adéla Skoupá se zaměřily na to, kam nenošení roušek české občany zavedlo a kde jsou největší ohniska. Ve školách i u sester boromejek, zjistily redaktorky. A co takoví nakažení pacienti prožívají? Ti v nejtěžším stavu se nemohou nadechnout a bojí se, že umírají, popisuje anesteziolog Oto Hloža v rozhovoru Márie Benediktovičové.

Pojďme se tedy podívat, jak to vypadá v zahraničí. V Číně se mezitím vězněný Tchajwanec „přiznal“ k protistátním zločinům, a jak to bylo doopravdy, popisuje věrně Magdalena Slezáková. Ruská zpravodajka Petra Procházková zase popisuje příběhy běloruských obětí policejní brutality: Muže i ženy nutí plazit se po zemi, bijí je do hlavy a mučí.

A pojďme ještě do Ameriky, odkud vás zdravím. Tam jsem nejdřív složitě odjela a zamířila na stejné místo, kam se chystali i tři důležití hráči, do floridského Miami. První dorazil prezidentův syn Don Trump, za kterým jsem se byla podívat včera, dneska odjíždím za jeho otcem Donaldem a zítra přijede Joe Biden. Deník N je prostě zase uprostřed všeho dění, abyste si vy mohli pěkně počíst – třeba o tom, proč Trumpovi fanoušci tají „průzkumníkům“, že budou prezidenta volit. „Nevěřte průzkumům,“ poradil mi jeden z nich, „Trump to samozřejmě vyhraje.“

Tereza Mynářová vám ještě objasní, kdo jsou dva ekonomové, kteří dostali Nobelovu cenu, a hlavně za co ji přesně dostali.

Na co se můžete těšit zítra s papírovým Enkem?

– ODS je místo ANO králem koalic v krajích

– Lázně, seznamovací akce mediků. Víme, kde jsou klastry nákazy covid-19

– Poslanci řeší Zemanův útok na šéfa BIS Koudelku

– Komu pomůže remdesivir? Podmínky nasazení se změnily

– Příběhy běloruských obětí policejní brutality

– Kapacity z jiných oborů vysílají k lidem matoucí poselství, říká šéf infekční kliniky UVN

– Hromadné otestování Čechů na covid-19 a jeho slabiny

– Komentář: Proč Zemanovi a Babišovi tolik vadí Senát

– Kniha exprimátorky Prahy Adriany Krnáčové Zpupnost vás uvrhne v zoufalství

– Jak se vláda, která má raději beton než lidi, snaží přerozdělit peníze z EU

A vtip na konec. Abyste věděli, že vždycky může být ještě hůř. Jde o lidovou tvořivost, která mi přistála do schránky, a tak odpusťte hrubky. Dobrou noc!