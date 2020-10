Velká jízda po skluzavce. Výzkum vyvrací Zemanův mýtus o „pražské smetánce“: lidí, kteří se chrání, ubylo všude

Ještě na začátku dubna, v době první (a co do počtu prokázaných nákaz mnohem slabší) vlny epidemie dodržovalo většinu ochranných opatření 83 procent Čechů, tedy pět z šesti. Nyní je to 53 %, tedy polovina.

Nebo jinak: Plná čtvrtina lidí se nyní aktivně stýká s dalšími lidmi a přitom připouští, že dodržují jen menší část ochranných opatření. Takovýchto lidí přitom na jaře byla jen tři procenta. „Parametr velikosti této skupiny se mi zdá klíčový,“ poznamenal na Facebooku Jan Kulveit, který se na Oxfordské univerzitě zabývá modelováním a globálními riziky a nyní spolupracuje s ministerstvem zdravotnictví.

Ten „sešup“ se popravdě v létě zastavil, nyní se lidé dokonce začali o trochu více chránit – jenže z pohledu rozšíření epidemie už bylo pozdě.

Data pochází z výzkumu Život během pandemie, za nímž stojí výzkumná společnost PAQ Research. Sociologických výzkumů o chování společnosti je nyní více: nový je také výzkum CVVM, podle nějž se od května do září z poloviny rozplynula důvěra veřejnosti v účinnost opatření (z 86 na 48 %, zatímco nedůvěra stoupla od května z 10 na 44 %). Výzkum nezachytil rapidní zhoršení situace v posledních týdnech.

Krátce řečeno: lidé důvěřují vládním opatřením čím dál méně a zároveň je čím dál méně dodržují.

„Lidé se cítí zrazeni“

Některá opatření přitom budí i hlasitý odpor, například roušky. Mnohdy iracionální výkřiky na sociálních sítích ale mohou někdy mít prosté vysvětlení.

„To, co se teď děje, je opravdu popření. Ale ten, kdo popírá roušky, není a priori magor. Zatímco na jaře jsme věděli, že existuje nebezpečí, a snažili jsme se s tím vypořádat tak, že jsme byli velmi aktivní nebo přehnaně opatrní, což byly dva extrémy, v tuto chvíli je spousta lidí zklamaných z toho, že to napoprvé nevyšlo,“ řekl Deníku N psychoterapeut a psychiatr Tomáš Rektor.

Lidé si podle něj mysleli, že dva měsíce budou nosit roušky a vše bude navždy vyřešeno. „Je to podobné jako u závažně nemocných pacientů, kteří absolvují velmi nepříjemnou léčbu. Napoprvé to jde. Když se ale nemoc vrátí, najednou se cítí zklamaní a zranění. I když je lékař upozorňoval, že to je nemoc, která se skutečně vrací. Ti lidé se naštvou na své lékaře a na léčbu, to, co jim mělo pomoci, je zradilo. Mám pocit, že teď se spousta lidí cítí zrazena. Možná se cítí zrazena i samotnými rouškami,“ řekl (celý rozhovor s Tomášem Rektorem čtěte zde).

Ke zklamání lidí může přispívat i to, že je v tom, že je problém vyřešený, ujišťovali v létě jak vládní politici, tak někteří šéfové státních institucí.

„Věřím, že se na podzim žádný masakr odehrávat nebude,“