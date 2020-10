Chaos omezení napříč Německem: Je to jako by Pražana bez testu neubytovali na Šumavě

Je to podobné, jako by chtěl například obyvatel Prahy strávit víkend v penzionu v Krkonoších, ale potřeboval by k tomu aktuální negativní test na koronavirus. Tak by to vypadalo, kdyby v Česku platila stejná nařízení jako v Německu. Obyvatelé velkých měst, kde šíření infekce překračuje stanovenou úroveň, nemohou po Německu cestovat úplně volně. Kritika tohoto opatření roste.