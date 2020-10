Hlad, válka a teď i povodně. Jižní Súdán potřebuje naši pomoc

Do areálu MAGNA nemocnice Duk Pagaak v Jižním Súdánu se v těchto dnech uchýlilo 1731 prchajících, hladových, nemocných dětí, žen a starců. Mají malárii, záněty plic, průjmy – v prostředí Jižního Súdánu jsou to všechno smrtelná onemocnění.

Co se děje v Jižním Súdánu?

Tisíce dětí, žen a starců v těchto dnech uprchly ze svých obydlí před rozsáhlými povodněmi. Téměř polovina Jižního Súdánu je pod vodou. Celé vesnice a zemědělská půda v 36 okresech jsou zasaženy záplavami. Situace je obzvláště zoufalá ve státě Jonglei, kde žije třetina ze 700 000 obětí povodní a kde MAGNA provozuje nemocnici Duk Pagaak.

Povodně jsou nejen příčinou okamžitého strádání běžných Jihosúdánců, ale způsobují i celkové zhoršení situace. Většina země má dlouhodobě nedostatek potravin. Záplavy zničily i to málo, co si místní dokázali vypěstovat, a tak se krizová situace podle odhadů brzy změní na nouzovou – a to je už jen krok od hladomoru. Více než 7 milionů lidí v nouzi potřebuje pomoc již dnes, přičemž 4 miliony z toho jsou děti.

„Viděli jsme přírodní katastrofy, byli jsme svědky konfliktů, které vyhánějí lidi z domovů. A to je situace, které nyní čelí lidé v Jižním Súdánu. Přesné údaje zatím nejsou k dispozici, ale musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom předešli hladomoru, který jsme v Jižním Súdánu viděli v nedávné minulosti,“ upozorňuje ředitel MAGNA Martin Bandžák.

Situaci přímo z nemocnice Duk Pagaak v Jižním Súdánu aktuálně popisuje Georgios Mitsios, vedoucí mise MAGNA v Jižním Súdánu.

„Do areálu naší nemocnice v Duk Pagaak a do jejího okolí se v těchto dnech uchýlilo 1731 prchajících, hladových, nemocných dětí, žen a starců. Museli utéct ze svých domovů před rozsáhlými povodněmi. Ty přitom oblast zasáhly i před necelým rokem. Tito lidé jsou velmi chudí a před povodněmi dokázali zachránit jen málo ze svého skromného majetku. V areálu nemocnice MAGNA a v jeho okolí jsou rozložení opravdu všude. Sedí na zemi ve skupinách, je na nich vidět vyčerpání a mnozí potřebují zdravotnickou pomoc, další trpí podvýživou.

Naše nemocnice v Duk Pagaak je již několik let jedinou v širokém okolí. Lidé k ní putují hodiny a někteří i dny, aby našli pomoc. V polní nemocnici, složené převážně ze stanů a polostatických budov, která slouží v oblasti pro více než 60 tisíc lidí, pomáhají lékaři a zdravotníci MAGNA již čtvrtý rok. Pokud bychom nemocnici zrušili, tito lidé přijdou o jedinou zdravotní péči. Jsou na naší pomoci závislí, stát jim ji poskytnout nedokáže.

Pacienti mají malárii, záněty plic, ale i průjmová onemocnění – to vše je zde, v prostředí Jižního Súdánu, smrtelné. Zásoby se přitom do naší nemocnice doručují jen velmi těžko, neexistují žádné pevné cesty a trasy jsou v období dešťů rozmočené a neprůjezdné. S kolegy jsme si vědomi, že nemocní a trpící jsou závislí na naší zdravotnické pomoci. Pokud bychom odešli, nechali bychom trpící děti, matky a celé rodiny napospas jejich osudu.“

Naši dárci pomáhají s našimi lékaři. Za vaše dary MAGNA zdravotníci poskytují odbornou zdravotní pomoc v těžko dostupné a zapomenuté oblasti, nakupujeme léky a vysoce výživné nutriční jídlo, které zachraňují zejména dětské životy. Bez nich by nemocní a podvyživení nepřežili.

