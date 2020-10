Deník N mezi Trumpovými fanoušky. „Tajíme, že ho budeme volit. V den voleb budete zírat!“

Žádné z dětí Donalda Trumpa nedělá tolik pro to, aby jejich otec vyhrál volby, jako nejstarší syn Don Trump junior. Teď například objíždí autobusem stát Florida a vysvětluje lidem, proč mají tátu volit. Nemá to vůbec lehké, jen za neděli vystoupil ve dvou městech, píše Jana Ciglerová v reportáži z Floridy.

Za tu dobu, co o Trumpových voličích píšu, se snažím porozumět většině jejich argumentů – dokázala bych vám je odvyprávět z paměti. Jeden ale pořád nechápu: jejich postoj k rouškám. Znovu si to připomenu ve chvíli, kdy ve čtyři hodiny odpoledne vcházím s prvními nadšenými fanoušky do haly American Top Team, kde má za hodinu a půl vystoupit prezidentův syn Don Trump.

Jde o středně velkou halu, ve které trénují zápasníci, v menším floridském městě Coconut Creek. Není tam žádné větrání, prostor nejvýše pro tisíc lidí. Lidé se hned usadí do židlí a až do sedmi hodin večer prostor neopustí. Roušky zdaleka nemají všichni, možná třetina?

Rozestupy nejsou ani možné, prostě tam několik set lidí spolu pobude tři hodiny v uzavřeném prostoru. Jsou mezi nimi spíše starší lidé, vidím pána na vozíku i pár staroušků určitě přes 80 let. I statisticky je nepravděpodobné, aby aspoň jeden z člověk v hale neměl covid-19 (na Floridě je k dnešku v přepočtu na obyvatele téměř 3× víc potvrzených případů než v ČR; covid-19 má každý 75. Floriďan, to znamená 13 z každého 1000).

Ostatně, můžu ho mít třeba já. Přijela jsem z Česka, střediska evropské nákazy, seděla jsem patnáct hodin v letadlech a dalších pět hodin strávila na uzavřených a nevětraných letištích. Jenže