Podporujte Ortela, může dostat medaili. Jak Zeman během 30 sekund nenápadně naleptal společnost

O víkendu prezident Miloš Zeman poskytl povolební rozhovory. V tom pro MF Dnes se de facto vysmál lidem, kteří kvůli koronavirové krizi přicházejí o živobytí, a upozornil, že má kompro na šéfa kontrarozvědky BIS Michala Koudelku. Tyto prezidentovy výroky se setkaly s oprávněnou kritikou. Místo hlasu rozumu a naděje v krizi, který by mohl představovat, se prezident uchýlil k necitlivým vtipům a provokacím.

V neděli následoval další rozhovor s prezidentem – tentokrát pro Blesk. Opět se věnoval koronaviru; dozajista je to teď jedno z nejdůležitějších témat, které by měla republika řešit. Počty nakažených jsou v přepočtu na obyvatele suverénně nejvyšší v Evropské unii, čeká nás velký zásah do ekonomiky a podle chladných propočtů i v tom lepším scénáři také stovky mrtvých. Dovolím si nicméně vypíchnout jinou pasáž z rozhovoru s Milošem Zemanem, která v těžké době může snadno zapadnout a později vyklíčit v další problémy.

Když moderátorka přešla na otázky od čtenářů, dostalo se i na tuto: „Ještě tu máme dva dotazy. Jeden je od čtenáře, který se označil jako Franta. Ptá se, zda byste nechtěl v příštím roce dát státní vyznamenání zpěvákovi Ortelovi, když mu nechtěli dát Zlatého slavíka.“

Prezident země tedy dostane anonymem položenou otázku, zda by ve Vladislavském sále během klíčového svátku české státnosti ocenil člověka, který je úzce spjatý s neonacistickou scénou. Prakticky by se tedy Ortel musel postavit vedle lidí, kteří například bojovali proti nacismu, totalitě či chránili lidská práva. Dostal by stejnou medaili jako desítky dalších, kteří skutečně prospěli společnosti, a tím jejich ocenění znevážil.