Lákali ho do NHL, ale neutekl. „Začalo mě to trápit, až když jsem montoval okna,“ říká Dudáček

Kdyby se narodil o deset let později, s velkou pravděpodobností by válel v NHL a hokejem se zajistil do konce života. Jiřího Dudáčka si v roce 1981 vybralo v prvním kole draftu NHL Buffalo Sabres, o dva roky později si pro něj přijel legendární manažer a trenér Scotty Bowman, komunistický režim ale útočníka Kladna nepustil. Dnes se osmapadesátiletý bývalý hokejista živí montáží oken. „Já bych v životě neutekl, to bych rodině nemohl udělat,“ říká Dudáček v rozhovoru pro Deník N.