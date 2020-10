Krnáčové Zpupnost vás uvrhne v zoufalství. Fungovala by spíš jako bedekr po Praze korupční

Začala jsem číst Zpupnost, abych zjistila, jestli jsou v ní skutečně narážky a utajované informace z prostředí politiky a pražského magistrátu. A skončila jsem s obrovskou frustrací. Kniha nefunguje ani jako nahlédnutí do zákulisí politiky, ani jako detektivka. Mohl by to být výtečný přehled míst pro konspirační schůzky nebo průvodce pražskými restauracemi, ale chybí tam hodnocení jídla.

Když přemýšlím nad motivací, proč kniha vznikla, napadá mě jediná myšlenka – touha vyvinit se. Novopečená spisovatelka a bývalá pražská primátorka Adriana Krnáčová ve své knize Zpupnost vystupuje jako primátor Aleš Kratochvíl. Muž se zkušenostmi z byznysu, který po vítězství ve volbách šokovaně zjistí, že musí spolupracovat s dalšími zvolenými zástupci.

Krnáčová všem pozměnila jména, ale pro lepší identifikaci jim ponechala alespoň iniciály, z nichž je možné vyčíst, koho ze svých bývalých kolegů si právě bere na paškál. Některým změnila pohlaví, ale podle popisu jejich vlastností, vzhledu či agendy, kterou mají na starosti, jsou celkem snadno rozpoznatelní.

Až na pár spolupracovníků ze zastupitelského klubu a mediálního poradce neušetří nikoho. Všichni jsou zlí nebo hloupí, případně tyto vlastnosti kombinují. Jdou na ruku zkorumpovaným kmotrům, kteří jako jediní nemají iniciály, ale vystupují pod přezdívkami Krocan a Klient.

Primátor v kómatu

Primátora se hned na začátku někdo pokusí zabít, takže je v kómatu. Postupem času se probere, ale dál předstírá kóma, aby si vyslechl, co o něm lidé říkají. S ohledem na to, že říkají, co on sám už dlouhodobě ví, je to vlastně zvláštní, ale zřejmě si chtěl něco potvrdit.

Bohužel to není jediná postava, která se v knize chová nelogicky. I když to by se asi dalo odpustit. V knize jsou ale obrovské díry a až na výjimku primátora jsou postavy ploché. Ten když nebojuje proti prodeji pozemků, vlastně jen stále přemýšlí. Hodnotí, že mu práce primátora poškozuje osobní život, že musí hledat shodu převážně jenom se zkorumpovanými hovady a neustále mu přitom pod nohy hází klacky média. Ta buď vyvolávají umělé kauzy (zastavění piazzetty před hotelem Intercontinental), nebo vytrhávají z kontextu jeho výroky a dělají z něj vulgárního idiota.

Krnáčová si v podobě primátora Kratochvíla vyrovnává účty se