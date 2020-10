Kapacity z jiných oborů vysílají matoucí poselství. Já o kardiologii taky moc nevím, říká šéf infekční kliniky a bojí se o personál

Mluvíme spolu přes videochat. Říkal jste mi, že vám není dobře a že jdete z práce domů. Něco na vás leze?

Pocítil jsem příznaky nějaké lehoučké virózy, po poradě s nemocničním epidemiologem jdu domů a uvidíme. Když to do jednoho dne vymizí, zítra se zase vrátím do práce. Tipuji rinoviry (způsobují například rýmu, pozn. red.), které děti přinášejí ze školy, ale tipovat v této době není správné. Uvidíme, co mi nařídí epidemiolog.

Děkuji, že jste rozhovor nezrušil, a držím palce. Jak momentálně vypadá u vás na infekčním oddělení situace s covidovými pacienty?

Ve skutečnosti jsme se mimo covidový režim od března nedostali, stále máme jedno oddělení, kde pacienty s covidem hospitalizujeme, ale teď jich máme historicky nejvíc, patnáct. Zatím nedošlo k zásadnímu omezení péče pro jiné nemocné. Zatím! Na intenzivní péči jsou čtyři pacienti, ale to už nespadá pod mé vedení. Staráme se o pacienty až do úrovně určitého průtoku kyslíku. Když je potřeba větší průtok, pacient směřuje do intenzivní péče.

Jak jste připraveni na násobně větší nápor pacientů, který může nastat?

Máme třístupňový epidemický plán. Zatím jsme na prvním stupni, kdy je plně zachovaná standardní péče. Pokud se kapacita naplní – máme 27 lůžek –, bude se otevírat záložní lůžkové oddělení. Plán máme až po stupeň zásadní redukce běžné péče.

Jsme ale součástí systému pražských nemocnic, patříme k těm středně velkým. Nyní má každý kraj koordinátora, který hlídá kapacitu i její případné překročení a rozhoduje pak, kam pacient půjde.

Obáváte se situace, kdy začne jít do tuhého?

Tentokrát do toho nepadáme rovnýma nohama, aktualizujeme plány z jara a věřím, že koordinace péče bude fungovat. Ale záleží na vývoji situace, a ta není dobrá, a záleží na opatřeních a jejich dodržování. Samozřejmě sleduju, že menší regionální nemocnice už mají problém. Hlavně personální.

Jak jste na tom s lidmi vy?

Ne špatně, ale pořád je nás málo. Problém má většina nemocnic a je dlouhodobý, neřešený – ale nechci tu zabíhat do politiky. A netýká se to jen covidu. Pan ministr Prymula si dobře uvědomuje, že personál je limit. Nejvíc se obávám