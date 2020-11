Když děti neumí ani slovo česky. Jak si školy poradí s žáky-cizinci?

Do lavic českých škol každoročně usedají desítky tisíc žáků-cizinců. Mnozí z nich nerozumějí česky ani slovo. Ředitelé řeší, co s nimi a kde na jejich výuku vzít peníze. Ministerstvo školství proto zřídí speciální třídy s intenzivní výukou češtiny. Otevřít by se měly příští rok v září na třech stovkách škol.